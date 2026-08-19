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        Haberler Magazin Beril Pozam: Hamileyim!

        Beril Pozam: Hamileyim!

        2024'te meslektaşı Ersin Arıcı ile evlenen oyuncu Beril Pozam, hamile olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 13:47 Güncelleme:
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        'Yalı Çapkını' dizisinin setinde başlayan aşkları nikah masasına taşınan Beril Pozam ile Ersin Arıcı'dan güzel haber geldi.

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        Bugün evliliklerinin 2'nci yıl dönümlerini kutlayan çiftin bebek bekledikleri ortaya çıktı.

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        Ersin Arıcı ile Beril Pozam, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Çift, "Ailemiz büyüyor" mesajını yayımladı. Paylaşımdaki ultrason görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı.

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        Beril Pozam nasıl evlilik teklifi aldığını şu sözlerle anlatmıştı: Evlilik teklifi harika bir ortamda, baş başayken yıldızların altında bizim sevdiğim sadelikte ve hoşlukta geldi. Çok güzel bir anda bir yıldız kaydı ve harika bir teklif aldım. Bizim şansımız ve kısmetimiz birbirimizi bulmamız oldu. Çok büyütmek istemedik. Sessiz ve güzel bir şekilde yapmak istedik. Düğün çok ama çok stresli bir işmiş.

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        #Beril Pozam
        #Ersin Arıcı
        #yalı çapkını
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