Beril Pozam nasıl evlilik teklifi aldığını şu sözlerle anlatmıştı: Evlilik teklifi harika bir ortamda, baş başayken yıldızların altında bizim sevdiğim sadelikte ve hoşlukta geldi. Çok güzel bir anda bir yıldız kaydı ve harika bir teklif aldım. Bizim şansımız ve kısmetimiz birbirimizi bulmamız oldu. Çok büyütmek istemedik. Sessiz ve güzel bir şekilde yapmak istedik. Düğün çok ama çok stresli bir işmiş.