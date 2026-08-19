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        Haberler Gündem İstanbul Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor

        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor

        Kanal İstanbul'un ilk köprüsü olan Sazlıbosna Köprüsü'nde 250 tonluk çelik tabliyelerin montajı sürüyor. Her biri 250-252 ton ağırlığındaki tabliyeler vinçlerle kaldırılarak lazerli konumlandırmanın ardından cıvatalarla birleştiriliyor. Havadan çekilen görüntülerde ise Sazlıbosna Barajı'ndan Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne uzanan güzergah görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor

        Kanal İstanbul projesi kapsamında yapımına başlanan ve projenin ilk köprüsü olma özelliğini taşıyan Sazlıbosna Köprüsü inşaatında, 250 tonluk dev tabliye kaldırma operasyonu gerçekleştiriliyor. Havadan çekilen görüntülerde, Sazlıbosna Barajı’ndan başlayıp Küçükçekmece Gölü’ne ve ardından Marmara Denizi’ne kadar uzanan Kanal İstanbul güzergahı tek bir karede net bir şekilde gözler önüne serildi.

        Gündüz ve gece kesintisiz süren hummalı çalışmalarda, her biri 250 tonu bulan dev çelik tabliyeler, milimetrik hesaplamalarla köprüye bağlanıyor. Havadan çekilen görüntülerde, köprü inşaatının görkemli yapısı ve Kanal İstanbul güzergahının coğrafi hattı dikkat çekiyor.

        Sazlıbosna Baraj Göleti’nin iki yakasını birleştiren köprü, göğe yükselen sarı renkli kule vinçler ve çelik eğik askı kablolarıyla eşsiz bir manzara oluşturuyor.

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        Yüksek irtifadan çekilen fotoğrafta, Sazlıbosna’dan başlayarak güneye doğru kıvrılan vadi hattı, Küçükçekmece Gölü ve ufukta Marmara Denizi üzerinde demirleyen gemiler tek bir havadan çekilen karede net bir şekilde görüldü.

        Gece çekimlerinde köprünün ışıklandırma sistemlerinin ilk denemelerinin yapıldığı görülürken, ışıkların farklı renkte yandığı havadan çekilen görüntülere yansıdı.

        TEK SEFERDE 250 TONLUK DEV YÜKLER HAVADA

        Köprü inşaatının kalbini oluşturan tabliye kaldırma operasyonu, sahadaki uzman ekipler tarafından büyük bir hassasiyetle yönetiliyor. Projede görev yapan Sancak Operatörü Berkay Mutlay, "Kanal İstanbul’un ilk köprüsü olarak tanımlanacak Asmalı Eğri Köprü’de tabliye kaldırma operasyonumuzu devam ettiriyoruz.

        Tabliye kaldırma esasının programlamasını ocak ayında yaptık, şubat ayında ise fiili kaldırma işlemlerine başladık. Aralık ayı sonu itibarıyla tabliye kaldırma işini tamamlamayı hedefliyoruz. Köprünün toplam 17 ana tabliyeden oluşuyor. Şu anda 11’inci tabliyenin montaj aşamasındayız. Her bir tabliyenin ağırlığı 250 ile 252 ton arasında değişmektedir.

        Main span (ana açıklık) tarafındaki tabliye 250 ton, side span (yan açıklık) tarafındaki tabliye de aynı şekilde 250 ton ağırlığa sahiptir. Karşılıklı kaldırma yapıldığında ana gövdede toplam 500 tonluk bir yük dengesi yönetilmektedir" dedi.

        TÜRKİYE’DE BİR İLK: CIVATALI KÖPRÜ TEKNOLOJİSİ

        Dev tabliyelerin Strandjack vinçler yardımıyla yükseltilip köprü gövdesindeki hedeflenen seviyeye getirildiğini ifade eden Mutlay, "Haritacı mühendisler tarafından lazerli konumlandırma yapılıyor. Yaklaşık 1 gün süren montajın ardından, tabliyenin tam haritalandırılmış yerine oturmasıyla birlikte cıvatalama işlemine geçiliyor.

        Yaklaşık 12 ila 13 saat süren cıvatalama süreci, köprü mühendisliği açısından da bir ilke imza atıyor. Sazlıbosna Köprüsü, Türkiye’de büyük ölçekli eğik askılı köprüler arasında özel cıvatalı birleştirme teknolojisinin ilk defa bu kapsamlı kullanıldığı yapılardan biri olma özelliğini taşıyor" dedi.

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        #Kanal İstanbul
        #istanbul
        #Sazlıbosna Barajı
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