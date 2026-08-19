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        Haberler Ekonomi Para ABD'nin tahvil hamlesi altında yükselişe yol açtı

        ABD'nin tahvil hamlesi altında yükselişe yol açtı

        ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli devlet tahvillerinde likiditeyi desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını açıkladı. Kararın ardından ABD'nin uzun vadeli tahvil faizleri geriledi, dolarda düşüş yaşandı. Açıklamanın ardından altının ons fiyatındaki yükseliş yüzde 2'yi aştı. Bitcoin 65 bin doların üzerini gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 16:17 Güncelleme:
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        ABD'den tahvil hamlesi

        ABD Hazine Bakanlığı, uzun vadeli nominal kuponlu Hazine tahvillerinde likidite desteği sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırıyor.

        Hazine'nin 19 Ağustos tarihli açıklamasına göre, 10-20 yıl ve 20-30 yıl vadeli tahvilleri kapsayan geri alım operasyonlarının büyüklüğü en az iki katına çıkarılacak.Halen operasyon başına 2 milyar dolar olan azami geri alım büyüklüğü, en az 4 milyar dolara yükseltilecek. Yeni uygulama 9 Eylül 2026'da başlayacak ve mevcut tahvil ihraç dönemi olan 4 Kasım 2026'ya kadar devam edecek.

        Hazine, gelecekteki geri alım büyüklüklerine ilişkin daha fazla bilginin 4 Kasım'da yapılacak bir sonraki üç aylık borçlanma programı toplantısında paylaşılacağını bildirdi.

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        TAHVİL GETİRİLERİ GERİLEDİ

        Hazine'nin açıklamasının ardından ABD'nin uzun vadeli tahvil getirilerinde düşüş görüldü.

        30 yıllık ABD tahvil faizi yaklaşık 9 baz puan gerileyerek yüzde 5,20 seviyesine indi. 10 yıllık tahvil faizi ise yaklaşık 6 baz puan düşüşle yüzde 4,65 seviyesinde işlem gördü.

        30 yıllık tahvil faizi haftanın başında yüzde 5,33'ün üzerine çıkarak çok yıllı zirve seviyelerini test etmişti.

        ALTINDA SERT TEPKİ

        Açıklamanın ardından altın fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Açıklama öncesi 4.360 dolardan işlem gören ons fiyatı kısa sürede 4.460 dolara çıktı. Altının ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 2,7'yi buldu.

        Gram altın da buna paralel bir şekilde yüzde 2,4 değerlenerek 6 bin 843 lirayı gördü.

        DOLAR ZAYIFLADI

        Söz konusu hamlenin ardından dolarda gerileme yaşandı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 99.1 seviyesine geriledi. Euro/dolar ise yüzde 0,6'lık yükselişle 1,16 seviyesini aştı.

        KRİPTO PARALARDA ALIMLAR HIZLANDI

        Bu gelişmeler kripto para piyasasında da alımları beraberinde getirdi. Bitcoin açıklamanın ardından 65 bin 120 doları aştı. Dünyanın en büyük kripto parasındaki yükseliş yüzde 1.6'yı buldu. Piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para olan Ethereum'da günlük yüzde 2.2'lik yükselişle 1.935 doları gördü.

        LİKİDİTE DESTEĞİ

        ABD Hazine Bakanlığı, geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının arkasında uzun vadeli tahvil piyasasında likidite desteğini artırma isteğinin bulunduğunu belirtti.

        Açıklamada, piyasa katılımcılarının uzun vadeli tahvillere yönelik güçlü ilgisinin, Hazine'nin geri alım operasyonlarında düzenli olarak aldığı yüksek kaliteli tekliflerin önemli hacminden görüldüğü ifade edildi.

        Hazine ayrıca güncellenmiş geçici geri alım takviminin ilerleyen bir tarihte açıklanacağını duyurdu.

        YATIRIMCILARIN GÖZÜ BÜTÇE AÇIĞINDA

        Tahvil piyasasındaki hareketlilik, ABD'nin artan borç yükünün yatırımcılar tarafından yakından izlendiği bir dönemde gerçekleşiyor.

        ABD federal hükümetinin bütçe açığı temmuz ayında 432,3 milyar dolara yükseldi. Bu, Mart 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek aylık bütçe açığı oldu.

        Böylece ABD'nin mali yılın başından bu yana verdiği toplam bütçe açığı 1,8 trilyon dolara yaklaştı.

        Yaklaşık 40 trilyon dolara ulaşan ABD ulusal borcunun faiz maliyeti de dikkat çekiyor. Federal hükümetin bu yıl borcun finansmanı için yaklaşık 1,2 trilyon dolar faiz ödemesi yaptığı belirtiliyor.

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