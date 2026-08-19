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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Unitree, Şanghay Borsası’nda ilk gününde yüzde 460 değer kazandı

        Unitree, Şanghay Borsası’nda ilk gününde yüzde 460 değer kazandı

        Çinli insansı robot üreticisi Unitree, Şanghay Borsası'nda işlem görmeye başladığı ilk gününde yüzde 460 değer kazanarak teknoloji dünyasında tarihi bir çıkış yaptı. 40 milyon 450 bin adet hisseyle yaklaşık 50 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan şirket, elde ettiği geliri akıllı robot araştırma-geliştirme faaliyetleri ile yeni üretim altyapısına yönlendireceğini açıkladı. 2016'da kurulan Unitree, dört ayaklı ve insansı robotlarıyla küresel pazarda önemli bir konuma sahip.

        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 16:43 Güncelleme:
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        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı

        İnsansı robot teknolojisi son yıllarda hızla gelişiyor. Laboratuvar ortamından çıkarak gerçek hayata adım atan bu robotlar, üretimden lojistiğe, arama-kurtarmadan günlük kullanıma kadar birçok alanda yer almaya başladı. Robotların yükselişi artık yalnızca laboratuvarlarda değil, küresel finans piyasalarında da kendini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde “Süpermen” adını verdiği yeni robotunu tanıtan Unitree, insanın fiziksel sınırlarını aşan performansıyla dikkat çekmişti. Şimdi ise şirket, Şanghay Borsası’ndaki tarihi halka arzıyla teknoloji dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot! Haberi Görüntüle

        PİYASA DEĞERİ 50 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

        Unitree hisseleri, halka arz fiyatı olan 150,8 yuanın (yaklaşık 22,3 dolar) yüzde 460 üzerinde, 845 yuandan (125,3 dolar) işlem gördü. Gündüz seansında 1.100 yuana (163,1 dolar) kadar çıkan hisse, günü önemli bir kazançla kapattı.

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        Şirket, 40 milyon 450 bin adet hisseyi halka arz etti. Bu işlemle birlikte Unitree’nin piyasa değeri yaklaşık 50 milyar dolara yükseldi.

        GELİR AR-GE'YE YATIRILACAK

        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi Haberi Görüntüle

        Unitree’den yapılan açıklamada, halka arzdan elde edilen gelirin akıllı robot modelleri ve donanımları alanındaki araştırma-geliştirme çalışmaları ile yeni ürün ve imalat altyapısı geliştirme faaliyetlerine harcanacağı belirtildi.

        2016 yılında Çin’in Hangzhou kentinde kurulan Unitree, dört ayaklı ve insansı robotların yanı sıra motor, indüktör, sensör ve kontrol mekanizmaları gibi ana bileşenleri de üretiyor. Çin’in önde gelen robot üreticilerinden olan şirket, 2025 yılında 5 bin 500’den fazla insansı robot üreterek küresel pazarda yüzde 32 pay elde etti.

        Şirketin gelirleri, 2026’nın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 48,5 artarak 1,15 milyar yuana (yaklaşık 170 milyon dolar) ulaştı.

        Unitree’nin Şanghay Borsası’ndaki tarihi çıkışı, yalnızca bir finansal başarı değil; aynı zamanda insansı robotların küresel teknoloji sahnesindeki yükselişinin sembolü. “Süpermen” robotuyla insan sınırlarını zorlayan şirket, şimdi finansal gücüyle de geleceğin akıllı makinelerine yön verecek.

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