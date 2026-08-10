Unitree, Şanghay Borsası’na açılan ilk insansı robot üreticisi oluyor

Teknoloji dünyasında yeni bir döneme giriliyor. İnsan benzeri robotların artık sadece laboratuvarlarda değil, borsalarda da sahneye çıktığı bir dönem. Çin’in Hangzhou kentinde 2016 yılında mühendis Wang Xingxing tarafından kurulan Unitree, uygun fiyatlı robot köpekleriyle başladığı yolculuğunu, bugün dans eden, koşan ve kung-fu hareketleri yapan humanoid robotlarıyla sürdürüyor. Şirketin Şanghay Borsası’na açılacak olması, yalnızca finansal bir hamle değil; aynı zamanda Çin’in embodied intelligence yani yapay zeka ile fiziksel dünyayı birleştiren makineler konusundaki küresel liderlik iddiasının da güçlü bir göstergesi.

Unitree’nin halka arzı, Tesla ve Boston Dynamics gibi devlerle rekabet eden Çinli girişimlerin küresel sahnede daha görünür hale gelmesini sağlayacak. Ancak bu gelişme, aynı zamanda humanoid robotların gerçekten günlük yaşamda iş gücünü ikame edip edemeyeceği sorusunu da gündeme taşıyor.

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Şanghay borsasındaki halka arz, yalnızca şirket için değil, Çin’in insansı robot ve “bedenlenmiş yapay zeka” alanındaki iddiası açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

UNITREE’NİN YÜKSELİŞİ

Unitree, G1, H1 ve R1 modelleriyle dünya çapında viral videolara imza attı. Dans eden, koşan ve dövüş sanatları sergileyen bu robotlar, şirketi sosyal medyada fenomen haline getirdi. 2025 yılında gelirini dört kat artırarak 1.7 milyar yuana ulaşan Unitree, 600 milyon yuan net kar açıklayarak sektörde nadir görülen bir başarıya imza attı. Üstelik satışlarının %40’tan fazlası yurtdışından geldi.

Unitree, Şanghay’daki ilk halka arzını hisse başına 150,8 yuan fiyatla belirledi. Şirket bu yolla 6,1 milyar yuan (yaklaşık 904 milyon dolar) toplamayı hedefliyor. İşlem başarıyla tamamlanırsa Unitree, anakara Çin borsalarında listelenen ilk insansı robot üreticisi olacak. Bu adım, ağır Ar-Ge harcamaları, robot eğitim verileri, yapay zeka modelleri ve üretim kapasitesi yatırımlarını finanse etmek için kamu piyasalarına duyulan ihtiyacı net biçimde ortaya koyuyor.

ÇİN’İN TEDARİK ZİNCİRİ AVANTAJI

Unitree’nin başarısının ardında yalnızca mühendislik değil, Çin’in güçlü tedarik zinciri de bulunuyor. Motorlar, sensörler, bataryalar ve diğer kritik bileşenler, Çin’in üretim ekosisteminde çok daha düşük maliyetlerle temin edilebiliyor. Bu da Unitree’nin rakiplerine göre daha uygun fiyatlı robotlar geliştirmesini sağlıyor.

FİZİKSEL YAPAY ZEKA

Unitree, Çin’in embodied intelligence vizyonunun sembolü haline geldi. Yapay zeka modelleriyle fiziksel dünyada hareket edebilen makinelerin birleşimi, gelecekte fabrikalarda ve evlerde kullanılabilecek yeni nesil robotların temelini oluşturuyor. Ancak bugünkü kullanım alanları hala sınırlı. Üniversiteler, araştırma merkezleri ve devlet destekli projeler. Robotların uzun süreli, karmaşık görevlerde güvenilirliği hala tartışmalı.

ROBOT ÜRETİCİLERİNİN HALKA ARZ DALGASI

Humanoid robot geliştirmek, yıllarca süren mühendislik, veri ve üretim yatırımı gerektiriyor. Bu nedenle Unitree gibi şirketler, sermaye ihtiyacını karşılamak için halka arz yoluna gidiyor. Leju Robotics ve AgiBot gibi diğer Çinli üreticiler de borsaya açılma hazırlığında. Bu dalga, Çin’in robotik sektörünü küresel ölçekte daha rekabetçi hale getirebilir.

İnsansı robot geliştirmek, fabrika veya hane halkı talebinin netleşmesinden yıllar önce mühendis, veri, yapay zeka modeli ve üretim yatırımlarını gerektiriyor. Bu nedenle kamu piyasaları, teknoloji geliştirmeye devam etmek ve hükümet desteği ile yatırımcı ilgisinin güçlü olduğu dönemde sermaye sağlamak için önemli bir kanal haline geldi. Kuavo insansı robotunu üreten Leju Robotics, Mayıs ayında Shenzhen ChiNext piyasasına başvuru yaptı. Bir diğer önde gelen üretici olan Şanghay merkezli AgiBot ise Temmuz ayında Hong Kong halka arzı hazırlıklarına başladı. Unitree’nin Şanghay’daki adımı, bu eğilimin ilk ve en somut örneği olarak öne çıkıyor.