Beşiktaş Eyüpspor maçına damga vurmuştu! Trio'dan o pozisyon için çarpıcı yorum

"KIRMIZI KART VERİLSE SAYGI DUYARDIK"

Bülent Yıldırım: Top için yer alma mücadelesi var. Burada saç çekme olayında yoğunluk ve gaddarlık olması lazım. Tuttu bıraktı. Hakem kırmızı kart verseydi saygı duyardık. Benim için burada sarı kart yeterliydi.