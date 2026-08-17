Beşiktaş Eyüpspor maçına damga vurmuştu! Trio'dan o pozisyon için çarpıcı yorum
Trendyol Süper Lgi'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Eski hakemler, Tiago Djalo'nun David Costa'nın saçını çektiği pozisyonu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Eski hakemler, karşılaşmanın ardından beIN Trio programında, Tiago Djalo ve David Costa arasında geçen pozisyonu değerlendirdi.
"KIRMIZI KART VERİLSE SAYGI DUYARDIK"
Bülent Yıldırım: Top için yer alma mücadelesi var. Burada saç çekme olayında yoğunluk ve gaddarlık olması lazım. Tuttu bıraktı. Hakem kırmızı kart verseydi saygı duyardık. Benim için burada sarı kart yeterliydi.
"SARI KART GEREKİRDİ"
Aleks Taşçıoğlu: Kırmızı kart için gaddarlık gerekiyor. Oyuncunun kafasının arka tarafa gitmesini beklerdim. Sarı kart gerekirdi en azından.
"SPORTMENLİK DIŞI DAVRANIŞ"
Deniz Çoban: Normal çekimde izlediğimizde kısa ve anlık bir saç çekme. Hakem gaddarlık dese saygı duyardık. Ben gaddarlık sınırına ulaşmamış, sportmenlik dışı davranış olarak değerlendiriyorum. Düdüğü çaldın, ne için çaldın, saç teması için çaldıysanız sarı veya kırmızı kart gerekirdi. Sarı kart yeterli olurdu.