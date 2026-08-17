Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ajda Pekkan'dan 'gençlik iksiri' yanıtı

        Ajda Pekkan'dan 'gençlik iksiri' yanıtı

        Ajda Pekkan, önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Pekkan, Tayland'dan 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği iddiasına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 08:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İftira atıyorlar"

        Ajda Pekkan'ın Tayland'dan 25 bin dolara (Yaklaşık 1.2 milyon TL) gençlik iksiri getirdiği ileri sürülmüştü. 80 yaşındaki Pekkan, söz konusu iddiaya Çeşme'deki konserinde yanıt verdi.

        Süperstar, "İftira atıyorlar. İksirmiş falan, saçma sapan şeyler. İnanıyor musunuz? Sakın ha! Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Tabii ki ufak tefek rötuşlar yaptırıyorsun ama insan, DNA’sı neyse odur" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ajda Pekkan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
        İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        36 yaşında hayatını kaybetti
        36 yaşında hayatını kaybetti
        Türkiye’nin afet yönetiminde 17 Ağustos miladı
        Türkiye’nin afet yönetiminde 17 Ağustos miladı
        Dinmeyen acının 27'nci yılı! Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Dinmeyen acının 27'nci yılı! Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Cirit takımı faciadan döndü! Sele kapılmaktan son anda kurtuldular!
        Cirit takımı faciadan döndü! Sele kapılmaktan son anda kurtuldular!
        Ege'de serinledi
        Ege'de serinledi
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Forma çıkarttırmada ev hapsi cezası
        Forma çıkarttırmada ev hapsi cezası
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        'Gençlik iksiri' yanıtı
        'Gençlik iksiri' yanıtı
        "Türkiye 'Made in EU' içinde kalmalı"
        "Türkiye 'Made in EU' içinde kalmalı"