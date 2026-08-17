Ajda Pekkan'dan 'gençlik iksiri' yanıtı
Ajda Pekkan, önceki akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Pekkan, Tayland'dan 25 bin dolara gençlik iksiri getirdiği iddiasına yanıt verdi
Giriş: 17 Ağustos 2026 - 08:56 Güncelleme:
Ajda Pekkan'ın Tayland'dan 25 bin dolara (Yaklaşık 1.2 milyon TL) gençlik iksiri getirdiği ileri sürülmüştü. 80 yaşındaki Pekkan, söz konusu iddiaya Çeşme'deki konserinde yanıt verdi.
Süperstar, "İftira atıyorlar. İksirmiş falan, saçma sapan şeyler. İnanıyor musunuz? Sakın ha! Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Tabii ki ufak tefek rötuşlar yaptırıyorsun ama insan, DNA’sı neyse odur" dedi.
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