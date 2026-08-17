Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Sakarya'da ve Yalova'da hayatını kaybedenler için anma programları düzenlendi.

İSTANBUL

Avcılar Belediyesi ile Avcılar Kent Konseyi'nin Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği programda, Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği üyeleri Avcılar Havuz Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup, daha sonra buradan Marmara Caddesi'ndeki deprem anıtı önüne kadar yürüdü, ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, burada yaptığı açıklamada, depremin üzerinden 27 yıl geçse de depremin acısını derinden yaşamaya devam ettiklerini ifade ederek, depremde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

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Can, Avcılar Belediyesi olarak depremle ilgili gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremi şimdi değil de tam 27 yıl önce bu tarihte, birkaç dakika sonra yaşadığımızı düşünsek aslında bugün hangi gerçekle, risklerle karşı karşıya olduğumuzun daha çok farkında oluruz. Gerçekten bugün rahat koşullarda burada depremle ilgili konuşmak kolay ama deprem zamanı yaşadığımız şeyler aklımıza geldiğinde, bir tane binanın yıkıldığını, herhangi bir yolun kapandığını, deprem enkazı altında kalan insanların seslerini, yardım taleplerini duyduğumuz zaman gerçekten de karşı karşıya olduğumuz felaketin büyüklüğünü daha iyi hissedebiliyoruz."

Depremin doğal bir afet olduğunu dile getiren Can, "Deprem nedeniyle bir binanın yıkılması ve yurttaşın kaybedilmesi tamamen bir kamu yönetim sorumluluğudur. Bu binaların yapılmasına izin verenler, bu binaların yapılması nedeniyle gerekli teknik şartları, kanunları çıkaran insanların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermiş olsalar eminim ki deprem bizim için can kaybıyla sonuçlanan bir felaket olmaktan çıkardı." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, etrafına yanan mumların konulduğu deprem anıtına karanfil bıraktı.

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KOCAELİ

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen afetin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de dualarla anıldı.

AA'nın haberine göre; Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, saatler depremin meydana geldiği 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi. Vatandaşlar, denize karanfil attı.

Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

SAKARYA

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programında sela okundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma programının ardından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, saatler depremin meydana geldiği 03.02'yi gösterdiğinde hafız Ahmet Gencer tarafından sela okundu.

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Selanın ardından İl Vaizi Mehmet Çatallar tarafından dua edildi.

YALOVA

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Anma programları kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Gazipaşa Caddesi güzergahından Deprem Anıtı’na kadar devam etti.

Burada düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Marmara Depremi'ni hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

Bu depremin Türkiye'ye çok şey öğrettiğini belirten AK Parti Yalova Milletvekili Büyükgümüş, "Yapılaşma bakımından, arama kurtarma çalışmaları bakımından ve Türkiye 17 Ağustos’tan sonra 1999 yılından itibaren afetlerle mücadele, yapılaşma gibi tüm bu alanlarda adeta çağ atlayan bir sürecin başlangıcı oldu." dedi.

Büyükgümüş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin de zihinlerde hala taze olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

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"Bundan 3 sene önce meydana gelen ve tüm dünya tarihi bakımından çok büyük bir deprem felaketini üzülerek ve orada da kardeşlerimizi ebediyete irtihal edenlerle birlikte yaşayarak bu süreci de atlattık. Allah’a çok şükür, 17 Ağustos'tan devletimiz çok büyük tecrübe edindi. Özellikle son 20 yılda attığımız adımlarla gerek arama kurtarmada gerek yapılaşmada gerek deprem sırasındaki tüm koordinasyonlarda önemli adımlar katettik. Özellikle son 1 yılda 6 Şubat depremini yaşayan 11 ili sokak sokak gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. 600 binden fazla bağımsız bölümü 3 yıl gibi kısa sürede inşa ettik."

"Atmamız gereken adımları süratle başarmamız lazım"

Felaketlerin yaşanmadan önce şehirleri dirençli hale getirmenin herkes için önemli bir ödev niteliğinde olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"İnşallah Yalova'mızda da tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de kararlarımızı birlikte alarak, mücadelemizi birlikte vererek adımlarımızı atacağız. Burada kamu tarafında karar alıcılara, belediyelere, bakanlıklarımıza, görev düştüğü gibi aynı zamanda sivil çalışmalara, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza bir görev düşüyor. Kentsel dönüşüm konusunda herkes muhasebesini önüne koyarak, atmamız gereken adımları süratle başarmamız lazım. Bizlere düşen diğer konularda gerekli adımları atmak. 17 Ağustos'ta hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza, hemşerilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar diliyorum.”

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Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da bu depremi yaşayan herkesin dertlerini ve sıkıntılarını çok iyi anladığını dile getirdi.

Usta, ülkedeki aktif faylara dikkati çekerek, "Bizlere düşen, deprem gerçeğini her an yaşayacakmış gibi hazırlıklı olmamız. Deprem öldürmez ihmal öldürür diyerek işte bizim için önem arz eden tedbirleri vatandaş olarak almalıyız. Elbette bizler de devletimizi temsilen bu tedbirleri en üst düzeyde almaya ve sizlerle paylaşmaya mecburuz." ifadelerini kullandı.

Protokol üyelerinin katıldığı anma programı, alana kurulan stantların gezilmesiyle devam etti.

Fotoğraf: DHA

Deprem Anıtı'nda düzenlenen anma etkinliğinde, saatler depremin meydana geldiği 03.02'yi gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Deprem döneminde çekilen fotoğraf sergisini gezen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına karanfil bıraktı.

*Haberin fotoğrafları AA, İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.