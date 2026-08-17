'Heroes', 'Remember the Titans' ve 'Nashville' gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Amerikalı oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberini Hayden Panettiere'in babası Skip Panettiere paylaştı. Acılı baba, bu akıl almaz kaybı atlatmak için zamana ihtiyacı olduklarını söylerken, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.

Oyuncunun temsilcisi, "Sevgili Hayden'ın trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. O, inanılmaz aydınlık ve doğanın bir gücüydü; onu tanıyan herkese ve onu ekranda izleyen milyonlara ölçülemez bir sevgi ve neşe getirdi" dedi.

Dün, erken saatlerde hayatını kaybettiği öğrenilen Hayden Panettiere'in ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

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Ukraynalı ünlü ağır sıklet boksör Wladimir Klitschko ile uzun süreli bir birliktelik yaşayan Panettiere'in bu ilişkiden Kaya adında 11 yaşında bir kızı bulunuyor. 21 Ağustos 1989 doğumlu olan sanatçı, 37'nci yaş gününe yalnızca birkaç gün kala hayata gözlerini yumdu.

Bu yılın başlarında oyuncu, depresyon ve alkolizmle mücadelesini, gençken istismar edilmesini, ünlü ilişkilerini, film ve televizyon rollerini anlattığı 'This is Me: A Reckoning' adlı anı kitabını yayımladı.

Hayden Panettiere, dünya çapında özellikle 'Heroes' dizisindeki ölümsüz amigo kız Claire Bennet ve 'Nashville' dizisindeki country müzik yıldızı Juliette Barnes rolleriyle tanındı.

Henüz 11 aylıkken reklam filmleriyle kamera karşısına geçen Panettiere, 'Remember the Titans' filmiyle erken yaşta dikkatleri üzerine çekti.

"Save the cheerleader, save the world" (Amigo kızı kurtar, dünyayı kurtar) sloganıyla hafızalara kazınan Claire Bennet rolü, ona dünya çapında büyük bir şöhret ve Saturn Ödülü kazandırdı.

Panettiere, popüler korku serisi 'Scream' (Çığlık 4 ve Çığlık 6) filmlerinde canlandırdığı Kirby Reed karakterinin yanı sıra 'Ice Princess' ve 'Bring It On: All or Nothing' gibi gençlik filmlerinde rol aldı.