Kocaeli Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 Depremi'nin 27. yıldönümünde Habertürk TV’ye konuşan AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Türkiye’nin afet yönetiminde yaşadığı zihniyet dönüşümünü ve kapasite artışını projelerin yanı sıra rakamlarla anlattı. Risk azaltma çalışmalarından toplumun afet yönetimine katılmasına, olası İstanbul Depremi'nden 6 Şubat Asrın Felaketine kadar kritik başlıklarda önemli mesajlar verdi.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin Türkiye için tam anlamıyla bir milat olduğunu ifade etti. 1999 öncesinde Dünya’da ve Türkiye’de olay anına ve sonrasına odaklanan "kriz odaklı" bir anlayışın hâkim olduğunu belirten Pehlivan, 17 Ağustos sonrasında "risk odaklı" yaklaşıma geçildiğini belirtti. Ülkemizin zihniyet dönüşümünün kurumsal olarak AFAD ile sembolleştiğini, AFAD’ın kurulmasıyla birlikte riskleri azaltmanın ve riskleri yönetmenin öncelik olduğu bir çağın başladığını ve ülkemizin afetin tüm aşamalarını kapsayan "bütünleşik afet yönetimi" modeline geçtiğini vurguladı.

AFAD Başkanı, 1999'da %5 seviyelerinde olan DASK (Doğal Afet Sigortası) oranının bugün %58’lere ulaştığını, yapı denetiminde o günlere göre çok önemli mesafe alındığını; kapatılan Sivil Savunma, Afet İşleri ve Afet Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüklerinin 2009 yılında AFAD çatısı altında birleştirilmesiyle koordinasyonun aynı çatı altında toplandığını hatırlattı.

REKLAM

PLANLI AFET YÖNETİMİVE TAMP’IN İŞLEYİŞİ

#resim#1388858#

Yayında, Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) 2014’te yürürlüğe girdiğini ve güncellenerek 2027’de yenilenmiş haliyle ilgili kurumlara tebliğ edileceğini aktaran AFAD Başkanı Vali Pehlivan, TAMP kapsamında ulusal düzeyde 25, yerel düzeyde 23 çözüm ortağının koordineli çalıştığını belirtti. Afetlerin Seviye 1 (İl), Seviye 2 (Bölge), Seviye 3 (Ulusal) ve Seviye 4 (Uluslararası) olarak 4 kategoride ele alındığını ve afet grupları üzerinden tahliyeden sağlığa, barınmadan iletişime kadar tüm adımların bu plana göre atıldığını söyledi.

ARAMA KURTARMA KAPASİTESİVE AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ

#resim#1388859#

Arama kurtarma kapasitesinde tarihi bir seviyeye ulaşıldığına dikkat çeken AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, “1999’da 1-2 binlerle ifade edilen sertifikalı arama kurtarma personeli sayısı; TSK, Emniyet, Jandarma ve diğer kurumların katılımıyla 175 bine ulaşmıştır. Bunların yaklaşık 5 bini AFAD’ın kendi personelidir.” şeklinde konuştu. Yüksek standartlardaki ekiplerin yetiştirildiği AFAD Akreditasyon Sistemi ile, yine afete ilişkin 8 alanda sahada görev yapacak gönüllü ekiplerin sertifikalandırıldığına dikkat çekerek “6 yılda 21 bin üyeye sahip 627 akredite ekibe ulaşmış durumdayız.” ifadelerini kullandı.

AFAD’ın afet yönetimine toplumun katılımına çok kıymet verdiğini ve afet yönetiminin 86 milyon vatandaşla birlikte yürütülebileceğini ifade eden AFAD Başkanı, “6 Şubat depremleri öncesinde 600 bin civarında olan AFAD gönüllüsü başvuru sayısı 1,6 milyonun üzerine çıkmıştır.” dedi. 1,6 milyon gönüllü adayından 286 bin kişinin online eğitimlerini tamamlayarak "Temel AFAD Gönüllüsü" olduğunu, saha eğitimlerini tamamlayan 90 bin kişinin ise Destek AFAD Gönüllüsü olarak profesyonel ekiplere destek vermek üzere hazır hale geldiğini vurguladı.

REKLAM

AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI: TARAP VE İRAP

#resim#1388860#

Yayının risk azaltmaya ilişkin bölümünde AFAD Başkanı Vali Pehlivan, hayat kurtaran risk azaltma çalışmalarının aynı zamanda milli servetin korunmasına olan katkısına dikkat çekti; “Afet öncesinde yapılan 1 birimlik harcama, afet sonrasında oluşacak 7-8 birimlik harcama ve maliyetin önüne geçiyor.” şeklinde konuştu.

AFAD Başkanı, 81 ilde İl Risk Azaltma Planları’nın (İRAP) uygulandığını söyledi. Türkiye genelinde belirlenen 16 binin üzerindeki eylemin 2 bin 500’ünün "kırmızı eylem" (öncelikli acil adım) olduğunu ve planların 2027-2032 dönemi için güncellendiğini ekledi.

İSTANBUL VE MARMARA’NIN DEPREM HAZIRLIKLARI

#resim#1388861#

Marmara Bölgesi ve İstanbul’a özel çalışmalara değinen AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, bölge için AFAD bünyesinde müstakil bir "Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanlığı" kurulduğunu duyurdu.

2006’dan bu yana İstanbul’da okul ve hastaneler başta olmak üzere 1500 civarında kamu binasının İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi ile güçlendirildiği veya yenilendiği açıkladı.

REKLAM

İstanbul’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesinde yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyasında başvuruların 400 bine yaklaştığı, Türkiye genelindeki 1.204 deprem gözlem istasyondan 400’ü aşkın kısmının Marmara Bölgesi’nde konuşlandırıldığını belirtti.

AFAD Başkanı ayrıca İstanbul’da toplanma alanı sayısı 5.956’yı, ülke genelinde ise 33.000’ü aştığını ifade etti.

AFET YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

#resim#1388862#

MTA’nın çalıştığı diri fay haritasının güncellendiğini, diri fay sayısının 485’ten 700’e çıkarıldığı bilgisini paylaşan AFAD Başkanı Türkiye’nin her bölgesinde deprem tehlikesinin önlem almayı gerektirecek kadar yüksek olduğuna dikkat çekti. AFAD’ın bu kapsamda yürüttüğü teknolojik proje çalışmalarına değinen Pehlivan, teknolojik altyapıda yerli ve milli yazılımlara geçildiğini vurguladı.

Afetin yönetildiği dijital platform olan Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi AYDES, afet senaryolarının gerçeğe en yakın biçimde üretildiği AFAD DEHAS Deprem Ön Hasar Analiz Sistemi, uydu görüntülerini işleyerek afete müdahaleyi optimize eden HIZIR-Net, müdahale çalışmalarının anlık olarak yönetilip takip edildiği Operasyon ve Mobil Vaka Yönetim Sistemleri sayesinde afet yönetiminde teknolojik bir dönüşüm gerçekleştirildiğine dikkat çekti.