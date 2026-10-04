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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İranlı diplomatların "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasını yalanladı

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İranlı diplomatların "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasını yalanladı

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Axios'un BM Genel Kurulu'na katılan iki İranlı diplomatın, "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasını yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılan iki İranlı diplomatın, "ABD tarafından ülkeden ayrılmaları istenen sürede ayrılmadıkları gerekçesiyle sınır dışı edildiği" yönündeki iddiayı yalanladı.

        Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD merkezli haber platformu Axios'un, BM Genel Kurulu'nun ardından iki İranlı diplomattan ABD'yi terk etmelerinin istendiğine ilişkin haberine tepki gösterdi.

        Haberi yalanlayan Arakçi, "Daha erken ayrılan biri hariç BM Genel Kurulu'na katılan tüm İranlı diplomatlar, planlandığı gibi (ABD'den) ayrıldı. Sahte diplomat 'sınır dışı edilmesiyle' övünmek, herhangi bir diplomatik misyonun başı (ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio) için uygun değildir. Bu tutum çaresizlik ve yenilgi kokuyor ve BM'nin ev sahibi ülke olarak üstlendiği yükümlülüklerle bağdaşmıyor." ifadelerini kullandı.

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        ABD merkezli haber platformu Axios, ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, New York'taki BM Genel Kurulu'na katılan İran heyetinin iki üyesinin, ABD'den ayrılmaları istenen sürede ülkeden ayrılmadıkları tespit edilince Dışişleri Bakanı Rubio'nun talimatıyla ABD'den gönderildiğini öne sürmüştü.

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