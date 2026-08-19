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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Aleksey Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!

        Aleksey Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!

        Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşırken; Rus basınından Ivan Karpov, oyuncunun sözleşme şartlarını HT Spor'a açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 21:26 Güncelleme:
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        Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, genç 10 numarayı yarın İstanbul'a getiriyor...

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        Sarı-kırmızılılar Batrakov'u sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra oyuncuyla resmi sözleşmeyi imzalayacak. Rus basını Batrakov'un sözleşme detaylarını açıkladı.

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        4 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE KAZANACAK

        HT Spor'a konuşan Ivan Karpov; Galatasaray'ın oyuncuyla 2031'e kadar sözleşme imzalayacağını ve 4 milyon Euro'nun üzerinde net maaş alacağını duyurdu.

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        SERBEST KALMA BEDELİ 55 MİLYON EURO

        Genç yıldızın Avrupa için serbest kalma bedelinin 55 milyon Euro olarak belirleneceği belirtildi.

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        UÇAK SABAH 08.00'DE KALKACAK

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in özel uçağının 08.00'de Moskova'dan kalkıp İstanbul'a getireceği ve aynı gün sağlık kontrollerinin yetiştirilerek Erzurum kafilesinde yer alması istendiği kaydedildi.

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        BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

        Galatasaray'ın genç futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini iddia etti. Anlaşmada ayrıca 4 milyon Euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunduğu aktarıldı.

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        Ödemelerin taksitler halinde gerçekleştirileceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği belirtildi.

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        #transfer
        #Lokomotiv Moskova
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