Küçükçekmece’de yıkım sırasında bina bölümü operatörün üzerine devrildi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın yıkımı sırasında yapının bir bölümü ekskavatörün üzerine devrildi. İş makinesinde sıkışan operatör Abdullah Araç yaralandı.

OPERATÖR ENKAZ ALTINDA SIKIŞTI

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Sultan Murat Caddesi’nde meydana geldi. Yıkım çalışması sırasında binanın bir bölümünün ekskavatörün üzerine devrilmesi sonucu operatör Abdullah Araç yapı parçalarının altında sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Araç, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AFAD DEDEKTÖR KÖPEKLE ARAMA YAPTI

AFAD ve itfaiye ekipleri, enkaz altında başka bir kişinin bulunma ihtimaline karşı bölgede arama çalışması gerçekleştirdi. Termal cihazlar ve dedektör köpek kullanılan aramalarda enkaz altında herhangi bir kişinin bulunmadığı belirlendi.

“OPERATÖRÜMÜZÜN DURUMU İYİ”

Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, olay yerinde yaptığı açıklamada, yıkım ruhsatı ve izinleri bulunan binadaki kontrollü yıkım sırasında kazanın meydana geldiğini söyledi.

Aygün, “Operatörümüzün durumunun iyi olduğunu bildirmek istiyorum. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şu an durumunu takip ediyoruz” dedi.

Alanda yapılan aramaların tamamlanmasının ardından gerekli önlemlerin yeniden alındığını belirten Aygün, binanın yıkım çalışmalarına devam edileceğini ifade etti.