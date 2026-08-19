Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in İngiltere Premier Lig ekibi Coventry City'ye transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten 'Teşekkürler Sidiki Cherif' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif’in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır.

Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun Sidiki Cherif."

BONSERVİSİ 24 MİLYON EURO

Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'nin, Cherif için Fenerbahçe'ye 24 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, geçen sezonun ara transfer döneminde Angers'ten kadroya dahil ettiği 20 yaşındaki Gineli santrfor için 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Fenerbahçe böylece 18 milyon Euro'ya aldığı Cherif'i 24 milyon Euro'ya satıp genç oyuncudan 6 milyon Euro kar etti.

Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayla 17 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.