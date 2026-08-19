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        Haberler Gündem Güvenlik Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik operasyon

        Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik operasyon

        Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 06:49 Güncelleme:
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        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon

        Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapılıp Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı.

        Öte yandan aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.

        Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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