"TAKIM GOL YEMEK İSTEMİYOR"

Futbolda savunmanın büyük önem taşıdığına değinerek sözlerini sürdüren 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Çünkü takım halinde savunuyoruz. Böyle de yapmak zorundayız. Çünkü hepimiz topu kazanmak için çalışıyoruz. Topu kaybettikten sonra gol yemek istemiyoruz. Şu ana kadar da savunmamdan memnunum. Çünkü aldığımız sonuçların gayet tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Gol yemedik. Pozisyon verdik mi, evet verdik. Ama bununla ilgili çalışıyoruz ve her geçen gün gelişiyoruz. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Takım gerçekten çok istekli. Gol yemek asla istemiyor. Beni çok mutlu eden bir şey. Tabii ki de toplu oyun ne kadar önemliyse topsuz oyun da bu kadar önemli ve burada bir balans oluşturmak gerekiyor. Yarın bir final maçına çıkacağız aslında. Çünkü oynayabileceğimiz en yüksek turnuva Avrupa Ligi. Burada oynamak istiyoruz. O yüzden bu maçı yarın kazanmamız gerekiyor. Buraya girmek istiyorsak, Avrupa Ligi'nde oynamak istiyorsak. Avrupa'da, bunu hep söylüyorum, favori yoktur. Her maç çok zordur, her maç 50 - 50 olarak başlar. Tabii ki sonra kalitenizi gösterirsiniz. Maç değişebilir ama başlangıçta asla favori diye bir takım yoktur. Özellikle rakibimiz de Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir rakip. Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Oyun için iyi çalışmamız gerekiyor. Detaylara çok önem vermemiz gerekiyor. İlk maçımızı ilk sahada oynayacağız. Toplam 180 dakikalık bir maç. Yani tek bir maç olarak görüyorum bunu. 180 dakikalık bir maç. Umarım şu ana kadar gösterdiğimiz iyi performansı yarına devam ettirebiliriz" cümlelerine yer verdi.