Eski bir sağcı televizyon sunucusu olan Natalie Harp, ABD Başkanı Donald Trump ile dış dünya arasında önemli bir bağlantı noktası haline geldi. Müttefiklerden gelen mesajları iletiyor, toplantılar ayarlıyor, sosyal medya platformu Truth Social'da paylaşımlar yapıyor ve övgü dolu makalelerin çıktılarını taşıyor, tüm bunları yaparken de günün her saatinde fiziksel olarak Trump'ın yakınında bulunuyor.

Beyaz Saray danışmanlarından biri CNN'e verdiği demeçte, "Trump ilgiden, onun yüzde yüz bağlı ve sadık olmasından hoşlanıyor. Hiç tereddüt etmiyor, sorgulamıyor" ifadesini kullandı. 35 yaşındaki Harp'ın adı, son zamanlarda ABD Başkanı'nın, Türkiye'deki NATO liderler zirvesinden dönüş yolunda uçak değiştirmek için güvendiği birkaç kişi arasından onu seçtiği öğrenildiğinde de gündeme geldi.

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"ASİSTAN NEDENİYLE FIRST LADY KENDİNİ UZAK TUTTU"

Trump ile asistanı arasındaki yakın ilişkinin, First Lady Melania Trump'ı rahatsız ettiği iddia edildi.

Trump'ın biyografi yazarı Michael Wolff'a göre, First Lady, Harp ile aynı ortamı paylaşmak istemediği için Trump'tan uzak duruyor. Wolff, Harp'ın Trump'ın hayatındaki "merkezi varlığının", Melania Trump'ın 2024 seçim kampanyasında neden nadiren eşinin yanında göründüğünü açıklamaya yardımcı olduğunu yazdı.

Wolff, “Eşiyle birlikte görünüşleri özenle planlanıp koreografisi yapılan Melania, Harp etraftayken ortaya çıkmazdı. Harp her zaman etrafta olduğu için Melania hiç orada olmadı; eşiyle birlikte sadece kampanyanın son haftasında göründü” diye yazdı.

TRUMP'A AŞK MEKTUBU İDDİASI

ABD'de yapılan bir analiz, Melania Trump'ın 2025'teki göreve başlamasından sonra sadece 47 kez, 2026'nın ilk yedi ayında ise sadece 38 gün kamuoyu önünde görüldüğünü ortaya koydu. Son görünümü ise 19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Trump'a FIFA Dünya Kupası finalinde eşlik etmesiydi. First Lady'nin yokluğunun artık belirginleşmesi, televizyondaki gece programlarının da bununla dalga geçmesine yol açtı.

New York Times muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan'ın kaleme aldığı 'Rejim Değişikliği' adlı kitaba göre, Harp, seçim kampanyası döneminde Trump'a bir dizi aşk mektubu da yazmış ve bunları onun "kişisel alanlarına" bırakmıştı. Mektuplardan birinde, "Benim için önemli olan tek şey sensin" yazdığı öne sürüldü.

SENATÖR, ASİSTANLA YAKINLAŞMAYI DİLİNE DOLADI

Wolff, “Harp, Beyaz Saray personelinin yanı sıra karısı ve ailesinin de önüne geçti. Hiç kimse Harp ile Trump'ın arasına giremedi. Trump'a ancak Harp'tan geçerek ulaşılabilirdi” diye yazdı.

Harp ve Trump'ın birbirlerine olan bağlılıkları derinleşirken, Melania Trump, eşinin ikinci döneminde göreve dönmesinden sonra bile Beyaz Saray'a taşınmayı reddetti. Bunun yerine New York'a taşındığı düşünüldü. Wolff, Melania'nın Beyaz Saray'dan uzak durmayı tercih etmesinin nedenlerinden birinin de Harp olduğunu belirtti.

Wolff'un yazdıklarının ardından, Demokrat Partili Georgia Senatörü Jon Ossoff, pazar günü yaptığı konuşmada, Trump’ın görevini yapmak yerine Beyaz Saray’daki balo salonu projesiyle ve Katar Emiri tarafından hediye edildiği belirtilen uçakla Natalie Harp’la seyahat etmekle ilgilendiğini söyleyerek başkanın özel hayatına gönderme yaptı.

HEM BEYAZ SARAY'DAN HEM TRUMP'TAN TEPKİ

Ossoff’un sözleri Beyaz Saray çevresinden sert karşılık gördü. Beyaz Saray sözcüsü Davis Ingle, senatörü ağır ifadelerle eleştirirken, iletişim direktörü Steve Cheung da X üzerinden Ossoff’u hedef aldı. Trump ise pazartesi günü Oval Ofis’te kendisine yöneltilen sorular üzerine Ossoff’u “Pee-wee Herman’a benzeyen biri” diyerek küçümsedi. (Pee-wee Herman, Amerikalı komedyen Paul Reubens tarafından yaratılıp canlandırılan bir komedi karakteri.)

Beyaz Saray’a yakın bir kaynak, yönetimin sert tepkisinin nedenlerinden birinin Melania Trump’ın bu tür spekülasyonlardan rahatsız olması olduğunu söyledi. Bazı kaynaklar, Trump’ın da özel hayatı hakkında kamuoyunda yapılan yorumlara öfkelendiğini belirtti.