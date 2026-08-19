Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'in kızları dünyaya geldi
Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, üçüncü çocuklarına kavuştu. Çift, kızlarına 'Mihre' adını verdi
Şarkıcı Berkay Şahin ve 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Özlem Ada Şahin, mart ayında üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurmuştu.
2017 yılında ilk kızları Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına alan çift, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.
Çift, bugün 11.00'de doğan kızlarına 'Mihre' adını verdi.
Doğum sonrası hastane odasında kızları ve eşi ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Berkay Şahin, "Allah'ın izniyle sağlıkla kucağımıza aldık. Rabbim isteyen herkese bu duyguyu tattırsın" ifadelerini kullandı.
Mihre; Farsça kökenli bir kelime olup temel olarak güneş ve sevgi anlamlarına gelir. Genellikle kız ismi olarak kullanılan 'Mihri' kelimesinin bir varyantı veya aydınlık, güneş gibi parlayan anlamlarıyla bilinen nadir bir isimdir.