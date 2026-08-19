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        Haberler Magazin Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'in kızları dünyaya geldi

        Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin'in kızları dünyaya geldi

        Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, üçüncü çocuklarına kavuştu. Çift, kızlarına 'Mihre' adını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 14:37 Güncelleme:
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        Şarkıcı Berkay Şahin ve 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Özlem Ada Şahin, mart ayında üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurmuştu.

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        2017 yılında ilk kızları Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına alan çift, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı.

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        Çift, bugün 11.00'de doğan kızlarına 'Mihre' adını verdi.

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        Doğum sonrası hastane odasında kızları ve eşi ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Berkay Şahin, "Allah'ın izniyle sağlıkla kucağımıza aldık. Rabbim isteyen herkese bu duyguyu tattırsın" ifadelerini kullandı.

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        Mihre; Farsça kökenli bir kelime olup temel olarak güneş ve sevgi anlamlarına gelir. Genellikle kız ismi olarak kullanılan 'Mihri' kelimesinin bir varyantı veya aydınlık, güneş gibi parlayan anlamlarıyla bilinen nadir bir isimdir.

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        #Berkay Şahin
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        #Mihre
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