Adana Çukurova’da baba ve oğul öldü, anne ağır yaralandı
Adana'nın Çukurova ilçesinde borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen aileye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, baba Aytekin Fil ile oğlu Sinan Fil'in ölümüne, anne Neslihan Fil'in ise ağır yaralanmasına neden oldu. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı
Adana’nın Çukurova ilçesinde Mehmet Nuri A. (46), iddiaya göre borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Aytekin Fil’in (53) iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Aytekin Fil ile eşi Neslihan Fil (48) silahla vuruldu.
İŞ YERİNDE BABA VE ANNEYE ATEŞ AÇTI
Olay, saat 17.30 sıralarında Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Nuri A. ile Aytekin Fil arasında borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Şüpheli, yanında bulunan tabancayla Aytekin Fil ile eşi Neslihan Fil’e ateş ederek iş yerinden çıktı.
OĞLUNU DA ARAÇTA VURDU
Mehmet Nuri A., hafif ticari aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken Fil çiftinin oğlu Sinan Fil (30) şüpheliyi engellemek için araca bindi. Seyir halindeki araçta yaşanan arbede sırasında Sinan Fil başından vuruldu.
Şüpheli, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde Sinan Fil’in bulunduğu aracı sokakta terk ederek yaya olarak kaçtı.
BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine hem iş yerine hem de aracın bırakıldığı bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aytekin Fil ile eşi Neslihan Fil hastaneye kaldırıldı. Aytekin Fil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şüphelinin terk ettiği araçta yapılan incelemede ise Sinan Fil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanede tedavisi süren Neslihan Fil’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Mehmet Nuri A.’nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.