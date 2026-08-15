Beşiktaş'tan David Neres hamlesi: Temaslar başladı!
Beşiktaş, sağ kanat için Napoli forması giyen David Neres ile ilgileniyor. 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için temaslar başladı.
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 17:11 Güncelleme:
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Son olarak Sırp yıldız Dusan Vlahovic'i kadrosuna katan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Kanat bölgesine de transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Napoli forması giyen David Neres ile ilgileniyor.
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Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için temaslar başladı.