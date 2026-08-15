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        Haberler Gündem Trafik Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 7 kişi öldü,9 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 7 kişi öldü,9 kişi yaralandı

        Diyarbakır'dan Muş'a nişan töreni için hareket eden minibüs Lice-Kulp yolunda devrildi. Kazada ölü sayısı 7'ye yükselirken 9 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 11:59 Güncelleme:
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        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı yükseldi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

        Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

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        İSİMLERİ BELİRLENDİ

        Kazada hayatını kaybeden 7 kişinin; Veysi Şaylıkay, Vedat Şaylıkay, Feyziye Şaylıkay, Özcan Şaylıkay, Naide Şaylıkay, Zeyd Şaylıkay ve Nazya Demirhan olduğu öğrenildi. Ölenlerden Vedat Şaylıkay’ın, Lice Merkez 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak görev yaptığı belirtildi.

        4 KİŞİNİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

        Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan Vedat, Veysi, Naide ve Feyziye Şaylıkay’ın in cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi. Diğerlerinin ise otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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