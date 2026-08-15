Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor: Anlaşma sağlandı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar bir süredir transfer gündeminde yer alan Aleksey Batrakov'u bitirmeye çok yakın.

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinde Lokomotiv Moskova ile 25 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı.

Transferde son detaylar görüşülürken oyuncu ile de 3.5 milyon Euro yıllık ücret üzerinden anlaşma sağlandı!

Transferin gerçekleşmesi durumunda Aleksey Batrakov'un 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmaya çıkan Batrakov 17 gol atarken, 9 asist yaptı. Bu sezon ise takımıyla 5 maça çıkan genç futbolcu 1 gol atarken 1 de asist yaptı.