"Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Jazeera'ye açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de anlaşma noktasında Hamas'ın yükümlülüklerini samimi bir şekilde yerine getirdiğini ifade ederken, İsrail'in ise savaşı sürdürdüğüne dikkat çekti.

Öte yandan, ABD ile ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Donald Trump'tan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili bir söz aldık ve bu sözü yerine getirmesini bekliyoruz." diye konuştu.

AB

Açıklamalarında ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) olası katılımına dair değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Avrupa, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kabul etmeye istekli görünmüyor. Avrupa Birliği'ne katılmak bizim önceliğimiz değil. Türkiye'nin katılmamasından zarar görecek olan taraf Avrupa'dır." ifadelerini kullandı.

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SURİYE VE LÜBNAN

Suriye ile ilişkilerin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Suriye'yi ziyaret edeceğim. Suriye yalnız bırakılmayacak. İstikrarını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına dair de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesi bizim için büyük bir endişe kaynağı. Başkan Trump ile yakın zamandaki Türkiye ziyareti sırasında, Lübnan'a yönelik savaşın durdurulması gerekliliğini görüştüm. İsrail'in Lübnan'a yönelik savaşını durdurmada ABD'nin rolü hayati önem taşıyor." dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nda yoğunlaşan gerilime dair değerlendirmesinde ise "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını önceliklendiriyoruz çünkü kapanmanın devam etmesi kimsenin çıkarına değil." ifadelerini kullandı.

SUDAN

Açıklamalarında Sudan'a da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sudan'ı desteklemeye devam edeceğiz. Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile ilişkilerimiz iyi." dedi.

*Fotoğraflar: AA