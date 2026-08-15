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        Haberler Dünya KKTC'den GKRY'ye tepki

        KKTC'den GKRY'ye tepki

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in KKTC'den toprak talebine ilişkin sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 22:41 Güncelleme:
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        KKTC'den GKRY'ye tepki

        KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Üstel, GKRY lideri Hristodulidis'in KKTC'den toprak talebine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

        Üstel, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ve ona yakın isimlerin son dönemde peş peşe yaptığı kışkırtıcı, gerçek dışı ve düşmanca açıklamaları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

        Hristodulidis'in Maraş'a yönelik "geri döneceğiz" söylemi ve "Maraş'ı iade edin" talebine tepki gösteren Üstel, bu ifadelerin "Kıbrıs'taki gerçekleri yok sayan kabul edilemez boş sözler ve kuru sıkı tehditler" olduğunu vurguladı.

        Üstel, Maraş'ın iadesinin çözüm için "katalizör" olacağı iddialarına ilişkin, "(Bu söylem) Sorunun özünden ne kadar uzak olduklarını bir kez daha göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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        Kıbrıs'ta çözüm süreçlerinin sonuçsuz kalmasının, umutların tükenmesinin ve bugünkü çıkmazın sorumlusunun geçmişteki ve bugünkü Rum liderlikleri olduğunun altını çizen Üstel, şunları ifade etti:

        "Yıllardır çözüm adı altında dayatma ve inkar siyaseti yürütmüş, ortaya çıkan çözüm planlarını reddetmiş, Kıbrıs Türk halkına yönelik insanlık dışı uygulamalara öncülük etmişlerdir. Kıbrıs'ın artık inkar edilemeyecek gerçeği, egemen iki ayrı devletin varlığıdır. Hristodulidis'in bu gerçeğe gözlerini kapatarak hala Kıbrıs Türk halkından, topraklarından ve devletinden bir şeyler istemeye devam etmesi, yalnızca güveni tüketmekte ve çözümsüzlüğü derinleştirmektedir. Rum yönetimi artık gerçekle yüzleşmek zorundadır."

        "Kıbrıs Türk halkına nefes aldırmamayı hedefleyen bu baskıcı ve düşmanca anlayışı da şiddetle reddediyorum"

        KKTC Başbakanı Üstel, Rum yönetiminin bir yandan "çözüm" mesajları verirken diğer yandan Kıbrıs Türk halkının kültürel ve sanatsal faaliyetlerini engellemeye çalışmasının nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını açıkça gösterdiğini belirtti.

        Girne Kalesi'nde düzenlenmesi planlanan müzik festivaline yönelik engelleme girişimlerinin bunun son örneği olduğunu belirten Üstel, "Kıbrıs Türk halkına nefes aldırmamayı hedefleyen bu baskıcı ve düşmanca anlayışı da şiddetle reddediyorum. Bir yanda çözüm söylemleri, diğer yanda Kıbrıs Türk halkının en temel haklarını dahi gasbetmeye çalışan bir anlayış vardır. Bu açık bir çelişki ve riyakarlıktır." ifadesini kullandı.

        Rum tarafına kararlılık mesajı veren Üstel, Hristodulidis ve ekibinin, Kıbrıs Türk halkının, onuruna, insanca yaşama hakkına, egemenliğine, özgürlüğüne ve devletine yönelik hiçbir saldırıya ne geçmişte geçit verdiğini ne de gelecekte geçit vereceğini çok iyi bilmesi gerektiğini kaydetti.

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