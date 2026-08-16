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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mahmut Uslu'dan penaltı isyanı: Bu şekilde bu lig devam etmez!

        Mahmut Uslu'dan penaltı isyanı: Bu şekilde bu lig devam etmez!

        Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Gençlerbirliği maçının ardından TFF ve hakem kararlarını sert şekilde eleştirdi. Maçta 2 penaltılarının verilmediğini belirten Uslu, "2 tane penaltımız verilmedi! Niye verilmedi diye konuşmayacağım. Çok gerçek bir şey var. Talisca'nın vurduğu topta kol çok açık, kitap yazıyor, penaltı ve kırmızı kart" dedi. Mahmut Uslu ayrıca TFF'ye de uyarıda bulunarak, "1 yıllığına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Eşit olmadı. Tüm ikili mücadeleler aleyhimize çalındı. Bu şekilde bu lig devam etmez" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 00:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bu şekilde bu lig devam etmez!"

        Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Genel Sekreter Mahmut Uslu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Gençlerbirliği maçı için TFF'ye yaptıkları erteleme talebinin reddedildiğini belirten ve karara tepki gösteren Uslu, "Salı günü Fenerbahçe'nin kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılma maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar" dedi.

        "KİTAP YAZIYOR, PENALTI VE KIRMIZI KART"

        Mahmut Uslu, hakem kararlarından da yakınarak, "Kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz; bundan sonra en ufak şekilde buna benzer şeyler olursa... 2 tane penaltımız verilmedi! Niye verilmedi diye konuşmayacağım. Çok gerçek bir şey var. Talisca'nın vurduğu topta kol çok açık, kitap yazıyor, penaltı ve kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon.
        Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon.

        "BU ŞEKİLDE BU LİG DEVAM ETMEZ"

        TFF'ye çağrıda bulunan Mahmut Uslu, "VAR yabancı mı Türk mü onu da bilmiyoruz. TFF Başkanından özellikle rica ediyoruz, bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. 1 yıllığına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Eşit olmadı. Tüm ikili mücadeleler aleyhimize çalındı. Bu şekilde bu lig devam etmez" dedi.

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        "AKLINIZA NE GELİYORSA YAPARIZ"

        Uslu, "Tedbir dediniz, açar mısınız?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

        "Aklınıza ne gelebiliyorsa yaparız ligle ilgili. Fenerbahçe ile kimse artık oynamaması lazım. Yüzde yüz penaltı Talisca'nın pozisyonu, Mert'in pozisyonu da öyle penaltı. Bu kadar olmaz! Böyle bir şey olur mu! Biz kötü oynadık tamam ama bu şekilde olmaz. Her şeyi yaparız, bu kadar gözü kararttık."

        TFF'YE 10+4 TEPKİSİ!

        10+4'lük yabancı kuralına ilişkin de konuşan Mahmut Uslu, TFF'nin kararını eleştirdi:

        "Prensip kararı almışlar. Bir şey diyemiyoruz. Aldıkları karara karışamayız. TFF bu işi yönetiyor. Bu kadar transferler yapıyoruz, Şampiyonlar Ligi'ne sokmak istiyoruz. Tüm maçları kazanarak geldik. Türkiye Ligi çok zor. Diğer rakiplerimizin hepsi de puan kaybetti. Lig çok uzun. Böyle devam ederse... Yanlış oluyor hakikaten."

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