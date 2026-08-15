Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Adana Ceyhan’da kuyuya düşen inek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı

        Adana Ceyhan’da kuyuya düşen inek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuyuya düşen ineği itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla kurtarılan Fatma Beşaltı, büyük sevinç yaşadı. Beşaltı, ekiplere sarılarak "Kurban olayım sizlere, Allah razı olsun" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 22:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İneği kurtulunca ekiplere sarıldı

        Adana’nın Ceyhan ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı. İneğine yeniden kavuşan Fatma Beşaltı, ekiplere sarılarak gözyaşı döktü.

        İNEK VİNÇLE KUYUDAN ÇIKARILDI

        Olay, Ceyhan ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İneğinin kuyuya düştüğünü fark eden Fatma Beşaltı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşların ardından hayvan vinç yardımıyla kuyudan çıkarıldı.

        “ALLAH RAZI OLSUN”

        İneğinin kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşayan Beşaltı, itfaiye erlerine sarılarak, “Sizlere kurban olayım, Allah razı olsun” dedi ve gözyaşı döktü.

        Beşaltı’nın itfaiye ekiplerine sarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ceyhan
        #Fatma Beşaltı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        Trabzonspor Paşa'ya takıldı!
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        "Türkiye Gazze'yi yalnız bırakamaz"
        KKTC'den GKRY'ye tepki
        KKTC'den GKRY'ye tepki
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Çocuklarla oyalayıp ayakkabı çaldılar
        Çocuklarla oyalayıp ayakkabı çaldılar
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        Fethiye’de anne-oğul faciası
        Fethiye’de anne-oğul faciası
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        İneği kurtulunca ekiplere sarıldı
        İneği kurtulunca ekiplere sarıldı
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!