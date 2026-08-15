Adana Ceyhan’da kuyuya düşen inek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuyuya düşen ineği itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla kurtarılan Fatma Beşaltı, büyük sevinç yaşadı. Beşaltı, ekiplere sarılarak "Kurban olayım sizlere, Allah razı olsun" dedi
Adana’nın Ceyhan ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı. İneğine yeniden kavuşan Fatma Beşaltı, ekiplere sarılarak gözyaşı döktü.
İNEK VİNÇLE KUYUDAN ÇIKARILDI
Olay, Ceyhan ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İneğinin kuyuya düştüğünü fark eden Fatma Beşaltı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşların ardından hayvan vinç yardımıyla kuyudan çıkarıldı.
“ALLAH RAZI OLSUN”
İneğinin kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşayan Beşaltı, itfaiye erlerine sarılarak, “Sizlere kurban olayım, Allah razı olsun” dedi ve gözyaşı döktü.
Beşaltı’nın itfaiye ekiplerine sarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.