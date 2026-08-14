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        Haberler Magazin Gökhan Özen ve Naz Canbaz evlendi

        Gökhan Özen ve Naz Canbaz evlendi

        Ünlü şarkıcı Gökhan Özen, bir süredir birlikte olduğu Naz Canbaz ile hayatını birleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 21:27 Güncelleme:
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        Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökhan Özen, Naz Canbaz ile ilişkisini resmiyete döktü.

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        46 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Naz Canbaz ile sade bir törenle dünyaevine girdiğini duyurdu.

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        "GERİSİ SADECE DETAY"

        Özen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Hayatta en güzel şeylerden biri, doğru insanı bulduğunda her şeyin yerine oturması... Sevgi, saygı, sadakat ve bir kadına gerçekten değer vermenin zarafeti… Gerisi sadece detay.

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        Eğer amaç iki insanın ömürlerini birleştirmesi ise biz bunu en yalın ve samimi hâliyle yapmak istedik; şatafattan ve gösterişten uzak… Çünkü bizim için gerçek olan; aramızdaki sevgi, bağ ve birbirimize duyduğumuz saygı. Tüm tebrik mesajları için şimdiden teşekkürler.

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        Gökhan Özen, Naz Canbaz ile olan ilişkisini Ağustos 2025'te sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile ilan etmişti.

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        Haziran ayında sevgilisine evlilik teklifinde bulunan şarkıcı, o anları takipçileriyle "Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür" ifadeleriyle paylaşmıştı.

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        Öte yandan Özen, 2010 yılında Selen Sevigen ile evlenmiş ve çift 2016 yılında tek celsede boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı bulunuyor.

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