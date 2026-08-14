Gökhan Özen ve Naz Canbaz evlendi

Eğer amaç iki insanın ömürlerini birleştirmesi ise biz bunu en yalın ve samimi hâliyle yapmak istedik; şatafattan ve gösterişten uzak… Çünkü bizim için gerçek olan; aramızdaki sevgi, bağ ve birbirimize duyduğumuz saygı. Tüm tebrik mesajları için şimdiden teşekkürler.