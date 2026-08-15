Diyarbakır'da devrilen minibüsteki 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Diyarbakır'dan Muş'a nişan töreni için hareket eden minibüs Lice-Kulp yolunda devrildi. Kazada 2 kişi ölürken, 4'ü ağır 12 kişi de yaralandı
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 11:59 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.
Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
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