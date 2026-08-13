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        Haberler Dünya Etna Yanardağı'nda patlamalar sürüyor: Uçuşlar yeniden durduruldu

        Etna Yanardağı'nda patlamalar sürüyor: Uçuşlar yeniden durduruldu

        Kıta Avrupası'nın en yüksek ve aktif yanardağı olan Etna Yanardağı'nda patlamalar günlerdir sürüyor. Patlamaların altıncı gününe girmesiyle Katanya Havalimanı geçici olarak uçuşlara yeniden kapatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 08:13 Güncelleme:
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        İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın oluşturduğu kül bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı'na uçuşlar tekrar geçici olarak durduruldu. Bu durum, yaz tatili sezonunun en yoğun döneminde ulaşımı aksattı.

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        Havalimanı işletmecisi SAC, havacılık yetkililerinin Sicilya'nın doğusu üzerindeki etkilenen hava sahası bölümündeki kısıtlamaları uzatmasının ardından hava trafiğinin perşembe günü 14.00 GMT'ye kadar askıya alınacağını açıkladı.

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        Öte yandanson patlamanın etkileri Sicilya'nın dışına da taşındı. Volkanik küllerin Akdeniz üzerinden güneye doğru sürüklenmesi nedeniyle komşu Malta'da gece boyunca uçuş iptalleri ve ciddi gecikmeler yaşandığı bildirildi.

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        Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olan Etna, Sicilya'nın ana ulaşım kapısı ve yolcu trafiği bakımından İtalya'nın en yoğun beşinci havalimanı olan Katanya Havalimanı'ndaki operasyonları sık sık aksatıyor.

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        Ulaşımda yaşanan aksamalar, geçen haftadan bu yana Sicilya'nın doğusunu etkiliyor. Yeniden başlayan volkanik faaliyet ve rüzgarların yön değiştirmesi, külleri bölge genelinde taşımaya başladı.

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        Etna Yanardağı, kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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