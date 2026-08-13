Etna Yanardağı'nda patlamalar sürüyor: Uçuşlar yeniden durduruldu
Kıta Avrupası'nın en yüksek ve aktif yanardağı olan Etna Yanardağı'nda patlamalar günlerdir sürüyor. Patlamaların altıncı gününe girmesiyle Katanya Havalimanı geçici olarak uçuşlara yeniden kapatıldı
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın oluşturduğu kül bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı'na uçuşlar tekrar geçici olarak durduruldu. Bu durum, yaz tatili sezonunun en yoğun döneminde ulaşımı aksattı.
Havalimanı işletmecisi SAC, havacılık yetkililerinin Sicilya'nın doğusu üzerindeki etkilenen hava sahası bölümündeki kısıtlamaları uzatmasının ardından hava trafiğinin perşembe günü 14.00 GMT'ye kadar askıya alınacağını açıkladı.
Öte yandanson patlamanın etkileri Sicilya'nın dışına da taşındı. Volkanik küllerin Akdeniz üzerinden güneye doğru sürüklenmesi nedeniyle komşu Malta'da gece boyunca uçuş iptalleri ve ciddi gecikmeler yaşandığı bildirildi.
Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olan Etna, Sicilya'nın ana ulaşım kapısı ve yolcu trafiği bakımından İtalya'nın en yoğun beşinci havalimanı olan Katanya Havalimanı'ndaki operasyonları sık sık aksatıyor.
Ulaşımda yaşanan aksamalar, geçen haftadan bu yana Sicilya'nın doğusunu etkiliyor. Yeniden başlayan volkanik faaliyet ve rüzgarların yön değiştirmesi, külleri bölge genelinde taşımaya başladı.
Etna Yanardağı, kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.