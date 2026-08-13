Alessandra Ambrosio mücevher tasarımcısı Buck Palmer ile nişanlandı
Alessandra Ambrosio, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu mücevher tasarımcısı sevgilisi Buck Palmer'ın evlenme teklifine "Evet" dedi
Victoria's Secret'ın en önemli modellerinden biri olan Alessandra Ambrosio, aşk hayatında yeni döneme girdi. 45 yaşındaki Brezilyalı süper model, Avustralyalı mücevher tasarımcısı sevgilisi Buck Palmer ile nişanlandı. Çift, nişan haberini Instagram'dan duyurdu.
Sosyal medya paylaşımlarına göre Palmer, Ambrosio'ya plajda romantik bir evlilik teklifinde bulundu.
Çift, plajda gül yapraklarıyla oluşturulan kalp şeklinin ortasında dururken görülüyor. Palmer'ın dizlerinin üstünde durarak sevgilisine evlenme teklif ettiği anlara, birbirlerine sarıldıklarını gösteren pozlar ekleniyor.
Ambrosio, evlenme teklifi aldığı anlara ait görüntüleri sosyal medya sayfasında paylaşırken, elmas nişan yüzüğünü sergilemeyi ihmal etmedi.
"Geleceğin Bayan Palmer'ı" başlığıyla yayımladığı fotoğraf, Palmer tarafından çekilmişti.
Ambrosio, büyük bir mücevher koleksiyonuna sahip olduğu bilinen tasarımcı sevgilisinden aldığı yüzüğü bir başka fotoğrafta daha takipçilerine gösterdi.
Çift, aslında nişanlandıklarını duyurmalarından dört ay önce birbirlerine, "Sonsuza dek evet" dediklerini açıkladı. "Bu güzel anı kalbimizde saklıyorduk ve şimdi nihayet paylaşmaktan çok mutluyuz!" diye seslendiler.
Ünlü modelin birçok arkadaşı nişan haberine tebrik mesajı yağdırdı. Bunlar arasında Lily Aldridge, Adriana Lima, Jasmine Tookes, Heidi Klum ve Ashley Graham da yer alıyor.
Ambrosio ve Palmer, Aralık 2024'te ilişkilerini ilan etmişti.