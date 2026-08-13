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        Haberler Magazin Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk açıklaması

        Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk açıklaması

        Geçtiğimiz ay kendisi gibi oyuncu olan Serra Arıtürk ile birlikteliğini ilan eden Aytaç Şaşmaz, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 08:04 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aytaç Şaşmaz, Ortaköy'de otomobilinin içerisinde objektiflere yansıdı.

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        Temmuz ayında meslektaşı Serra Arıtürk ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan eden Şaşmaz, konuyla ilgili sorulara ilk kez yanıt verdi.

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        "HER ŞEY YOLUNDA"

        28 yaşındaki oyuncu, "Tabii ki canım, haberleri gördünüz zaten. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

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        Öte yandan Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk'ün mayıs ayından beri aşk yaşadığı ileri sürülüyor. İkiliden Şaşmaz, geçtiğimiz ay romantik bir paylaşımda bulunarak sevgilisinin doğum gününü kutlamıştı.

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        Arıtürk de Şaşmaz ile yer aldığı siyah-beyaz fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle kendi sayfasında yayımlamıştı. İkili, birlikteliklerini ilk kez bu paylaşımla gözler önüne sermişti.

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        #Aytaç Şaşmaz
        #serra arıtürk
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