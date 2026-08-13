YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi

Yükseköğretim Kurulu, kamuoyunda “öğrenci affı” olarak nitelendirilen düzenlemeden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi.

9 Ağustos 2026’da Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun’la 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 85’inci madde kapsamında, üniversitelerle ilişiği kesilenlerle bir yükseköğretim programını kazandığı hâlde kayıt yaptıramayanlara yeniden yükseköğretime dönme imkânı tanındı.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 9 Aralık 2026’ya kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

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ÖN LİSANSTAN DOKTORAYA KADAR KAPSIYOR

Düzenleme hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor. Bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar da belirlenen süre içinde başvurmaları hâlinde düzenlemeden yararlanabilecek. Mücbir sebepler nedeniyle 9 Aralık’a kadar başvuramayanlara da belirli koşullarda ek imkân tanındı. Bu kişiler mücbir sebebin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içinde başvurabilecek. Sağlık nedeniyle süresi içinde başvuru yapamayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 9 Aralık 2026 mesai bitimine kadar ibraz etmeleri gerekecek.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

YÖK, düzenleme kapsamı dışında kalan grupları da belirledi. Terör suçlarıyla kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede sayılan suçlardan mahkûm olanlar öğrenci affından yararlanamayacak.

Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenlerle mevzuatta belirtilen diğer istisnalar da kapsam dışında tutulacak. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de düzenlemeden yararlanamayacak.

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KAPATILAN PROGRAMLARDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN DE DÜZENLEME YAPILDI

YÖK, öğrenci alımı durdurulan veya tamamen kapatılan programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin eğitimlerine nasıl devam edeceğini de belirledi. Kapatılan ikinci öğretim programlarında dönemi veya sınıfı bulunmayan öğrenciler, ilgili programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam edebilecek. Programı sonradan kapatılan ve geçmişte yerleştirildiği hâlde kayıt yaptırmayan öğrenciler ise kayıt yılındaki taban puanı sağlamaları şartıyla üniversitelerinin yetkili kurullarınca eşdeğer programlara intibak ettirilebilecek. Çift anadal öğrencilerine ilişkin durumlar da ayrıca düzenlendi. Anadal programından ilişiği kesildiği için çift anadal kaydı sona erenlerle anadal programından mezun olduktan sonra çift anadal programıyla ilişiği kesilenler yeniden başvuru yapabilecek.

YATAY GEÇİŞ İMKANI

Düzenlemeden yararlanarak üniversitesine dönen öğrencilerden kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanı gerekli şartları sağlayanlar, eşdeğer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek. Örgün programlara bu kapsamda yapılacak yatay geçiş işlemleri 2026-2027 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilecek. Düzenleme kapsamında yeniden öğrenci statüsü kazananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin eşdeğer açıköğretim programlarına yatay geçiş imkânı da tanındı.

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GEÇMİŞ YILLAR İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETİ ALINMAYACAK

Öğrencilerin daha önce başarıyla tamamladıkları derslerin intibakı ve eğitime devam koşulları üniversitelerin ilgili kurulları tarafından belirlenecek. Düzenlemeyle geri dönen öğrencilerin azami öğrenim süreleri ise yeniden kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren başlayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yeniden öğrenime başlayacak öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllara ilişkin herhangi bir katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrenciler için varsa 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin katkı payı ve öğrenim ücreti hükümleri uygulanacak.

EROL ÖZVAR: SİSTEMİMİZİN MERKEZİNDE ÖĞRENCİLERİMİZ VAR

YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim sisteminin merkezinde öğrencilerin ve onların geleceğinin olduğunu belirterek şunları söyledi: “Çeşitli sebeplerle yükseköğrenimine devam edemeyen gençlerimizin eğitim hayatına yeniden dönebilmelerini, yarım kalan hayallerini tamamlayabilmelerini son derece kıymetli buluyoruz. Yeni düzenlemeyle, kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerimize üniversitelerine dönmeleri için yeni bir imkân sağlandı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren dört ay içinde öğrenim hakkını kaybeden veya kaydı silinen öğrencilerimiz de bu haktan yararlanabilecek. Böylece uygulama sürecinde yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmasının önüne geçilmiş olacak.”

YÖK olarak üniversitelerle birlikte sürecin açık, anlaşılır ve öğrenci odaklı yürütülmesini sağlayacaklarını vurgulayan Özvar, öğrencilerin başvuru ve intibak süreçlerinde karşılaşabilecekleri tereddütleri gidermek ve uygulamada birlik sağlamak amacıyla usul ve esasları belirlediklerini kaydetti.

Özvar, “Bizim için her öğrencinin emeği, birikimi ve geleceği değerlidir. Üniversitelerimizin kapısını yeniden açtığımız öğrencilerimizin eğitimlerini tamamlayarak ülkemizin üretimine, kalkınmasına ve geleceğine katkı sunmalarını arzu ediyoruz. Bu düzenlemeyi yalnızca bir af değil gençlerimize geleceklerini yeniden kurma imkânı olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

SON BAŞVURU TARİHİ 9 ARALIK

Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin 9 Aralık 2026’ya kadar kayıt hakkı kazandıkları veya ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekiyor. Düzenlemeye ilişkin usul ve esaslara YÖK’ün resmî internet sitesinden erişilebilecek.