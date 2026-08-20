Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağla Boz, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Bir süredir rapçi Sefo ile birlikte olan oyuncu, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ARAMIZDA YAPTIĞIMIZ BİR ŞAKAYDI"

Çağla Boz, geçtiğimiz ay Sefo'nun bir mekanda kendisine evlilik teklifinde bulunduğu iddialarına açıklık getirdi. Sevgilisiyle şakalaştıklarını söyleyen Boz, "Güzel bir birlikteliğimiz var ancak şu an için bir evlilik düşünmüyoruz. O tamamen kendi aramızda yaptığımız bir şakaydı, evde de sık sık birbirimizle şakalaşıyoruz" dedi.

27 yaşındaki oyuncu, kısa sohbetin ardından Bebek sahilindeki yürüyüşüne devam etti.

"İKİMİZ İÇİN DE ERKEN" DEMİŞTİ

Öte yandan Sefo da daha önce evlilik sorularına "Evlilik tabii ki olabilir ancak şu an için erken. İkimiz için de erken diye düşünüyoruz" yanıtını vermişti.