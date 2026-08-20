ABD'de Demokrat seçmen 'düzeni' sarsıyor: Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon

ABD siyaseti Kasım 2026'da yapılacak ara seçimlere hazırlanırken, Demokratların ön seçimlerinde sosyalist ve sol adayların merkez politikalara ve parti yönetimine yakın adaylara karşı aldıkları galibiyetler; ülke siyasetinde değişim talebini gösteriyor.

Demokratik sosyalist Angie Nixon'ın Florida zaferi, bu yıl Demokrat ön seçimlerine damga vuran ilerici adayların elde ettiği bir dizi zaferin sonuncusuydu. Partinin birçok seçmeni, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'a karşı çok yaşlı ve etkisiz buldukları parti yönetiminden hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek parti içi yerleşik merkez siyasilere karşı oy kullandı.

Cumhuriyetçilerin elinde olan ve Başkan Trump'ın en sık kaldığı evlerinden birine ev sahipliği yapan Florida, Demokratlar içinde alınması zor bir eyalet olarak görülüyor. Ancak Senato'da çoğunluğu alıp Trump'ı azletmek isteyen Demokratlar, bunu gerçekleştirmek istiyorsa Florida'yı kazanmak zorunda.

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Bir zamanlar en önemli siyasi mücadele alanlarından biri olan ve salıncak eyalet olarak kabul edilen Florida,, son yıllarda giderek Cumhuriyetçilerin kalesine dönüştü.

16 kat maddi farka rağmen

Angie Nixon ise kendisinden 16 kat fazla para toplayan rakibi Demokrat Alex Vindman'ı mağlup etti. Nixon, Vindman'ın 16,3 milyon dolarlık bağışına karşılık sadece 975 bin dolar bağış toplamasına rağmen seçimi farkla kazandı.

Eski sendika örgütçüsü olan Nixon'ın bu başarısı, Francesca Hong'un Wisconsin'deki Demokrat valilik ön seçimini kıl payı kaybetmesinden bir hafta sonra ve solcu bir aday olan Abdul El-Sayed'in Michigan Senatosu adaylığını kazanmasından iki hafta sonra geldi.

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Cumhuriyetçi taraf ise Michigan'da olduğu gibi Florida'da da Demokratların ön seçimde demokratik sosyalist, ilerici kanattan bir siyasetçiyi seçmesinden memnun. Trump'ın ekibi, merkezden uzak siyasetçilere karşı Cumhuriyetçi adayların daha kolay kazanacağını düşünüyor.

Trump'ın siyasi danışmanlarından biri, "Daha iyi bir aday seçemezdik. Onu gizlice finanse ettiğimiz için övgü almak isterdik, ama bu biz değildik" açıklamasını yaptı.