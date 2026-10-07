Bugün Ne Oldu? 7 Ekim 2026 haberleri: Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı, 17 fonun ödemeleri yarın yapılacak, İsrail'in Gazze soykırımının 3. yılı, Hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Tugay yaptığı ilk açıklamada "İzmir'e ve insanlarına hizmet etmek şereftir. AK Parti kimsesizlerin kimsedir. Bu söz büyük liderimiz Erdoğan'ın sözüdür" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI ÇOK ANLAMLI

Toplatıda gündeme dair başlıkları da değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli'nin 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum" dedi.

FON SORUŞTURMASI: HESABINI VERECEKLER

Erdoğan, fon soruşturması için de "Yatırımcılar boyutunu titizlikle takip ediyoruz. Vatandaşların ödemelerinin bir an evvel yapılması için gerekli adımları atıyoruz. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da yaradana verecektir" dedi.

17 FONUN ÖDEMELERİ YARIN GÜNÜ YAPILACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Meclis Genel Kurulu'nda fonlara dair bilgilendirme yaptı. Yılmaz "Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir. Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır" dedi. Yılmaz; 17 fonun ödemelerinin Perşembe günü yapılacağını belirtti. Yılmaz ayrıca "Olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak Kanun Teklifi'nin yasalaşması halinde, Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılacağını öngörüyoruz" dedi.

TCMB BAŞKANI KARAHAN: DEZENFLASYON YENİDEN İVME KAZANACAK

Bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşunun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını belirten Karahan, "Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacak. Bu çerçevede fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

ÇEŞME VE ESENYURT BELEDİYESİ'NE OPERASYON

İzmir'in Çeşme ilçesinde belediyedeki bazı imar ve ihale süreçlerinde usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ile birim müdürlerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Esenyurt Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturma kapsamında da, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSRAİL'İN GAZZE SOYKIRIMININ 3. YILI

Bugün 7 Ekim 2026... İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarında üç yıl geride kaldı. Ve bu 3 yılda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Neredeyse her aile kayıplarının yasını tutarken nüfusun büyük bölümü evsiz kalan Gazze, dünyanın en kalabalık çadır kentlerinden birine dönüştü. İsrail Gazze'yi 223 bin ton patlayıcıyla bombaladı; bu miktar Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katı...

FRANSA'DA ÖĞRENCİ HAREKETİ BÜYÜYOR

Öte yandan Fransa'da öğrencilerin başlattığı protesto hareketi, her geçen gün toplumun birçok kesiminden katılımlarla tüm ülkeye yayılıyor. Protestolar velilerin, muhalefetteki siyasilerin, sendikaların ve sıradan vatandaşların katıldığı dev bir kitleye dönüştü. Cumhurbaşkanı Macron ve hükümeti, krizi çözmek için çözümler ararken Fransa'nın rekor seviyedeki kamu borcu etkili bir müdahaleyi zora sokuyor. Lise öğrencileri; okul binalarındaki sağlıksız koşulları, aşırı kalabalık sınıfları, yoğun ders programlarını, yerlerine yenisi atanmayan öğretmenleri ve Fransız üniversite kabul platformuyla bağlantılı eşitsizlikleri protesto ediyor.

HAKEM ATAMALARINI ANTHONY TAYLOR YAPACAK

Biliyorsunuz "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti. Yaşanan sürecin ardından şimdi Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların hakemlerin atamalarını, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor ve yardımcıları yapacak.

MESSİ'DEN ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NA TARİHİ VEDA

Arjantin Milli Takımı'nda bir devir sona erdi. Dünya futboluna damga vuran Lionel Messi, milli takım formasını son kez giydi. Arjantinli efsanenin milli takıma veda maçında duygusal anlar yaşandı.