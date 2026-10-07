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        Haberler Magazin Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş evlendi

        Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş evlendi

        2019'da vefat eden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın, İzmirli estetisyen Müge Zopun ile evlendiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 14:07 Güncelleme:
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        Şarkıcı Dilber Ay 2019 yılında, 63 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti. Eşi İbrahim Karakaş uzun süre yas tuttu.

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        Yeniden evlenmeyi düşünmeyen 61 yaşındaki Karakaş, 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile tanıştı.

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        Geçen ay dünyaevine çiftten Karakaş, evlendikten 15 gün sonra kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi gören Karakaş, zorlu sürecin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

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        Posta'ya konuşan Karakaş, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" dedi.

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        Müge Zopun ise "Dilber Hanım’ı çok severdim, çok saygı duyardım. Vefatına da çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, keşke yaşasaydı. Ben ona gerçekten büyük saygı duyuyorum. İbrahim’in her zaman arkasındayım. Birbirimize ömrümüzün sonuna kadar her şekilde varız. O bana, ben ona destek oldum" diye konuştu.

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