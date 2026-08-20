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        Haberler Ekonomi Altın Altın iki ayın zirvesinde

        Altın iki ayın zirvesinde

        Altın, perşembe günü 4.500 dolar seviyesinin üzerinde, iki ayın en yüksek seviyesine yakın seyretti. Gram altın ise 6 bin 934 liradan gümüş de 67,07 dolardan işlem görüyor

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 07:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Altın iki ayın zirvesinde

        ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahviller için likidite desteğini artıracağını açıklaması, ABD tahvil getirilerini ve doları aşağı çekerek altını destekledi.

        Spot altın 4.512,19 dolar/ons seviyesinde yatay kalırken, gün içinde 4.525,79 dolarla 2 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın Çarşamba günü yüzde 4’ten fazla yükselmişti. Aralık vadeli ABD altın kontratı ise yüzde 0,6 artışla 4.569,80 dolara çıktı.

        TSİ 07:30 itibarıyla gram altın 6 bin 934 liradan, çeyrek altın 11.094 cumhuriyet altın ise 44.370 liradan işlem görüyor.

        ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alımlarındaki likidite desteğini iki katına çıkaracağını açıklamasıyla uzun vadeli tahvil getirileri geriledi.

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        Dolar zayıf seyrini korurken, bu durum dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

        ABD’nin toplam borcu ilk kez 40 trilyon doları aştı. Artan sosyal harcamalar ve faiz maliyetleri, bütçe açığı ve mali kriz endişelerini güçlendiriyor.

        Fed’in son toplantı tutanakları, enflasyonun yüzde 2 hedefine gerilememesi halinde bazı yetkililerin faiz artırmaya hazır olduğunu gösterdi. Piyasa, Eylül ayında Fed’in faizi sabit tutma ihtimalini yüzde 67,3, artırma ihtimalini ise yüzde 32,7 olarak fiyatlıyor.

        Gümüş yüzde 0,2 artışla 67,07 dolar, platin yüzde 0,4 düşüşle 1.816,78 dolar, paladyum ise yüzde 0,3 yükselişle 1.339,05 dolar oldu.

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