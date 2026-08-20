Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sındırgı yangını kontrol altında

        Sındırgı yangını kontrol altında

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonda çıkıp, ormana sıçrayan yangına müdahale 2'nci gününde devam etti. Orman Genel Müdürlüğü, "Balıkesir Sındırgı'da orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 10:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sındırgı yangını kontrol altında

        Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav kara yolunda, dün saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı.

        DHA'nın haberine göre kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel sevk edilerek alevlere müdahale edildi.

        GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULDU

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu. Ayrıca Sındırgı Belediyesi ekipleri de yangın nedeniyle Sındırgı-Simav yolunun kullanılmaması yönünde vatandaşlara anonslarla uyarıda bulunuldu. Havanın kararması ile yangına müdahale karadan devam etti.

        Yangına müdahale ikinci gününde devam etti, günün ilk ışıkları ile çalışmalara hava unsurları da dahil oldu.

        KONTROL ALTINA ALINDI

        Orman Genel Müdürlüğü, "Balıkesir Sındırgı’da orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Balıkesir
        #Sındırgı
        #son dakika
        #orman yangını
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sındırgı yangını ikinci gününde!
        Sındırgı yangını ikinci gününde!
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Altın iki ayın zirvesinde
        Altın iki ayın zirvesinde
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Tarihî sıçrama
        Tarihî sıçrama
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        Borç meselesi katliama dönüştü
        Borç meselesi katliama dönüştü
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti