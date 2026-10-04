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        Haberler Dünya İran: ABD’nin teklifine ilişkin ek hususlar karşı tarafa iletilecek

        İran: ABD’nin teklifine ilişkin ek hususlar karşı tarafa iletilecek

        İran, ABD'nin kendilerine ilettiği son teklife ilişkin ek hususlar olduğunu ve bunların karşı tarafa iletileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        İran ABD'nin teklifine karşı ek hususları iletecek

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD’nin İran’a sunduğu son teklifin önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu ve nükleer meseleleri gündeme getirdiklerini belirten Bekayi, "ABD’nin teklifine ilişkin ek hususlar karşı tarafa iletilecek." dedi.

        Tahran'ın odak noktasının Hürmüz Boğazı olduğuna işaret eden Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

        "Dönüş yolunda Katar’da arabuluculara ilettik. Şu aşamada odaklandığımız hususun Hürmüz Boğazı meselesi olduğunu belirttik. Hürmüz Boğazı’ndan güvenliğinin sağlanması ABD’nin İran’ın deniz taşımacılığına yönelik müdahalesinin durdurulması ve yaptırımların kaldırılması gibi bazı somut adımlar atmasına bağlı. ABD’nin teklifine ilişkin ek hususlar karşı tarafa iletilecek. İran hiçbir zaman diplomasiye sırtını dönmedi."

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        Bekayi, gelecekte İran’a olası bir saldırıda komşu ülkelere ait toprakların kullanılması durumunda cevaplarını farklı yöntemle vereceklerini söyleyerek, "Körfez ülkeleri ile diyaloğu sürdürmeye kararlıyız. Ancak İran karşıtı söylemlerden ve toprak iddialarından vazgeçmeleri gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’a ait adalarla ilgili egemenlik iddiası kabul edilemez." şeklinde konuştu.

        Lübnan ile yaşanan büyükelçi krizine işaret eden Bekayi, "İran, Beyrut ile diplomatik yanlış anlaşmaları diyalog yoluyla çözüyor." dedi. Bekayi, ülkesinin Çin ve Rusya ile iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bu ilişkilerin çeşitli platform ve uluslararası kuruluşlara da yansıdığına atıf yaparak, gerekli durumlarda her iki ülke ile de çeşitli konularda uyum içinde hareket edeceklerini söyledi.

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        Yemen’de yaşanan gelişmelere de değinen Bekayi, "Pakistan’ın Suudi Arabistan’a 40 bin asker gönderdiği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını umuyorum." diye konuştu.

        Bekayi, ABD tarafından ülkesine yönelik uygulanan sivil havayolu taşımacılığı kısıtlamalarına ilişkin ise, "Dış hat uçuşların yasaklanması uluslararası hukuka aykırıdır. Irak ile mesele çözüldü. Diğer ülkelerle de sorunun çözümü için görüşmeler yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

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        #haberler
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