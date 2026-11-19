Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un 1890 yılında yaptığı Chataigniers en fleurs (Çiçek Açan Kestane Ağaçları) adlı tablosu, açık artırmada 190,4 milyon dolara (9,6 milyar TL) satıldı.

Eser, Van Gogh'un açık artırmada satılan en pahalı tablosu oldu. Ayrıca bu sezonun şu ana kadarki en yüksek bedelli müzayede satışı olarak kayıtlara geçti.

Sotheby's Müzayede Evi, satışın çarşamba günü gerçekleştiğini duyurdu. The New York Times gazetesinin haberine göre, eseri sanat tüccarı ve Acquavella Galleries'in yöneticisi William Acquavella satın aldı.

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TABLONUN SATIŞI NAZİ DÖNEMİ NEDENİYLE TARTIŞMA KONUSU OLDU

Açık artırma, eserin Nazi döneminde baskı altında satıldığı iddiasıyla ilgili taraflar arasındaki anlaşmazlığın giderilmesinin ardından yapıldı.

Eser, 1909 yılında Paris'te Alman yayıncı Samuel Fischer tarafından satın alındı. Fischer'in ailesi tabloyu 1936 yılında sattı. Ancak tablonun satışı, Fischer'in ailesinin mirasçılarının itirazları nedeniyle tartışma konusu oldu.

Mirasçılar, eserin Nazi yönetiminin Yahudilere yönelik baskılarının arttığı dönemde satıldığını belirtti. Aile, o dönemde yaşanan ekonomik kayıplar nedeniyle tabloyu elden çıkarmak zorunda kaldıklarını savundu.

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Sotheby's, Blaquier-Arrieta ailesinin tabloyu 1975 yılında satın aldığını ve yarım asırdan uzun süredir elinde bulundurduğunu bildirdi.

Müzayede evi, salı günü yaptığı açıklamada, Blaquier-Arrieta ailesi ile Hedwig ve Samuel Fischer'in tüm yasal mirasçıları arasında tablonun satışı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sotheby's tarafından yapılan açıklamada, Fischer ailesinin mirasçılarının da anlaşmadan memnuniyet duyduğu belirtildi.

Mirasçılar, Sotheby's ve Blaquier-Arrieta ailesiyle yürütülen güvene dayalı ve adil müzakerelerin, ailenin Nazi döneminde yaşadığı acıların tanınmasına ve Gisela Berman Fischer'in ailesi için adalet arayışının onurlandırılmasına imkan sağladığını kaydetti.

BİR ÖNCEKİ AÇIK ARTIRMA REKORU 2022'DEYDİ

Van Gogh'un açık artırmada daha önce kırdığı rekor, 2022'de New York'taki Christie's Müzayede Evi'nde 117,2 milyon dolara satılan 1888 tarihli 'Selvilerle Meyve Bahçe' adlı tablosuna aitti. Sanatçının 1888 tarihli bir başka eseri 'Le Zouave'ın da bir yıldan kısa süre önce Christie's aracılığıyla özel bir satışta yaklaşık 190 milyon dolara alıcı bulduğu belirtildi.