İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı, dün öğlen saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne geldi. Yazıcı burada yaklaşık 6 saat soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Mustafa Yazıcı, ifadesinin ardından "yurt dışı çıkış yasağı" ve "haftada bir imza atma" şartını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Fon soruşturması kapsamında Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza atma şeklinde adli kontrol kararı verildi.

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Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı'nın adı da fon soruşturmasında geçiyordu. Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş. hakkında, yönetim organının yetkileriyle birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler üzerindeki idare yetkilerinin dün tümüyle TMSF’ye devredilmesine karar verilmişti.