Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, elebaşılığını Mehmet Şirin Aksoy’un yaptığı, kentte ‘Şirinler’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

89 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

DHA'daki habere göre teknik ve fiziki takip başlatan polis, ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Silahlı tehdit’ gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen 89 şüphelinin kimliği tespit etti.

16 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen KOM ekipleri, Adana merkezli 4 ilde belirlenen çok sayıda adrese 11 Kasım’da şafak vakti eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyon kapsamında 47 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

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26 KİŞİ İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 26 firariyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

7 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, 15 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile 251 mermi, çok sayıda dijital materyal ve polis yeleği ele geçirdi. Şüphelilerin banka hesapları bloke edilirken, yaklaşık 21 milyon lira değerindeki 2 ev ve 24 aracına tedbir kararı uygulandı.

50 MİLYON TL'LİK ZİYNET EŞYASI

Ayrıca suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şirkete kayyım atandı, şirketlere ait yaklaşık 50 milyon lira değerindeki ziynet eşyasına da el konuldu.

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33 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında cezaevindekilerin de bulunduğu 33 kişi tutuklandı, 25 kişi adli kontrol şartıyla, 5 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.