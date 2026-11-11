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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon

        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon

        Adana merkezli 4 ilde, elebaşılığını Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı ve kamuoyunda "Aksoylar (Şirinler)" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyon kapsamında 28 kişi için yakalama çalışması sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 14:36 Güncelleme:
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        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Mehmet Şirin Aksoy'un yaptığı ve kamuoyunda "Aksoylar (Şirinler)" olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, Adana merkezli 4 ilde 89 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        61 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre operasyonda 45 şüpheli yakalandı. Örgütsel ve farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu belirlenen 16 kişiye de gözaltı işlemi uygulandı.

        15 SİLAH VE 3 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

        Adreslerde ruhsatsız 15 tabanca, 3 av tüfeği ile çok sayıda polis yeleği, fişek ve dijital materyal ele geçirildi.

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        28 ZANLI ARANIYOR

        İkisi yurt dışında olduğu belirlenen firari 28 zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

        SUÇ DOSYALARI KABARIK

        Suç örgütünün Adana başta olmak üzere çeşitli bölgelerde "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahlı tehdit" ve "iş yeri kurşunlama" gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.

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