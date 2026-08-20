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        Haberler Objektife Takılanlar Coşkun Sabah'tan 'estetik' yanıtı

        Coşkun Sabah'tan 'estetik' yanıtı

        Coşkun Sabah, estetik sorularına yanıt verdi. 73 yaşındaki müzisyen, "Botoks yok. Yaşımız gereği saçlarımız beyazladığı için ayda bir boyuyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 07:28 Güncelleme:
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        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; şarkıcı Coşkun Sabah, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Sabah, saç rengi hakkında konuştu.

        "AYDA BİR SAÇIMI BOYUYORUM"

        Saçlarını ayda bir boyattığını söyleyen Coşkun Sabah, "Saçlarım hep aynı, sadece rengi şu an biraz daha açık kahverengi. Yaşımız gereği beyazladığı için ayda bir boyuyoruz" dedi.

        "BOTOKS YOK"

        73 yaşındaki şarkıcı, son dönemde erkek ünlülerin de estetiğe yönelmesinin hatırlatılması üzerine, "Bende botoks falan da yok" ifadelerini kullandı.

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        #Coşkun Sabah
        #botoks
        #şarkıcı
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