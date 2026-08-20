Meteoroloji'den açıklama! Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar batı ve güneyde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek
Giriş: 20 Ağustos 2026 - 07:16 Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor..png
Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece, iç kesimlerinde 1-3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zamanla Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
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