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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den açıklama! Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji'den açıklama! Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar batı ve güneyde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 07:16 Güncelleme:
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        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Yağmurlu 28°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 39°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 28°
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        Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece, iç kesimlerinde 1-3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zamanla Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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        #hava durumu
        #meteoroloji
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