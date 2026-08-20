Dominik Livakovic adım adım Barcelona'ya!
İspanya La Liga devi Barcelona, Dominik Livakovic'le bireysel şartlarda anlaşma sağladı. Katalan ekibi Fenerbahçe ile görüşmeleri sürdürürken; sarı-lacivertlilerin bu transferden beklentisinin 3 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Giriş: 20 Ağustos 2026 - 10:23 Güncelleme:
Yaz transfer döneminde çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı...
Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği Dominik Livakovic'e İspanya La Liga devi Barcelona talip oldu.
LIVAKOVIC'LE ANLAŞMA TAMAM
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin edindiği bilgilere göre; Katalan devi, Hırvat kaleciyle bireysel şartlarda anlaşma sağlandı. 31 yaşındaki file bekçisinin bonservisi konusunda Fenerbahçe ile görüşmeler ise devam ediyor.
BEKLENTİ 3 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin bu transferden bonservis beklentisinin 3 milyon Euro olduğu öğrenildi.
2023 yazında 6.65 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Livakovic, F.Bahçe'de 74 maça çıkarken 24 maçta kalesinde gole izin vermedi. Bu süreçte 80 gol yedi.
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