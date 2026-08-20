Yaz transfer döneminde çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı...

Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği Dominik Livakovic'e İspanya La Liga devi Barcelona talip oldu.

LIVAKOVIC'LE ANLAŞMA TAMAM

HT Spor muhabiri Esra Köse'nin edindiği bilgilere göre; Katalan devi, Hırvat kaleciyle bireysel şartlarda anlaşma sağlandı. 31 yaşındaki file bekçisinin bonservisi konusunda Fenerbahçe ile görüşmeler ise devam ediyor.

BEKLENTİ 3 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin bu transferden bonservis beklentisinin 3 milyon Euro olduğu öğrenildi.

2023 yazında 6.65 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Livakovic, F.Bahçe'de 74 maça çıkarken 24 maçta kalesinde gole izin vermedi. Bu süreçte 80 gol yedi.