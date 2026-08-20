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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim: 5 günde 367 işletmeye yaptırım

        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim: 5 günde 367 işletmeye yaptırım

        2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde 81 ilde denetimlerini artıran Ticaret Bakanlığı, 5 günde yaklaşık yarım milyon ürünü inceleyerek mevzuata aykırı hareket eden 367 işletmeye idari yaptırım uyguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 08:50 Güncelleme:
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        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim

        Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

        10-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında 81 il genelinde yürütülen denetim ve rehberlik çalışmaları kapsamında, toplam 3 bin 612 kırtasiye işletmesi ziyaret edildi. Gerçekleştirilen raf ve kasa denetimlerinde 479 bin 847 ürün mercek altına alındı.

        2 BİN 954 İŞLETMEYE UYARI YAPILDI

        Mevzuata uyumun sağlanması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla yürütülen saha çalışmalarında, 2 bin 954 kırtasiye işletmesine gerekli rehberlik sağlanarak bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.

        BEŞ GÜNDE 367 İŞLETMEYE İDARİ YAPTIRIM

        Beş günlük yoğun denetim sürecinde mevzuata aykırı işlem yaptığı belirlenen 367 işletme hakkında ise idari yaptırım kararı uygulandı.

        Bakanlık yetkilileri; piyasa düzenini korumak, haksız uygulamaların önüne geçmek ve başta öğrenciler ile veliler olmak üzere tüm tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşmasını temin etmek amacıyla saha denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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        #Ticaret Bakanlığı
        #denetim
        #kırtasiye
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