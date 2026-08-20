Hülya Avşar: Çok yakışıklı

Beşiktaş, Juventus'tan ayrılan Sırp golcü Dusan Vlahovic'i 14 Ağustos'ta kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, yeni transferi için bir video hazırladı.

Kara Kartal'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı 26 yaşındaki golcü için çekilen klipte; geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan eski kaptan Necip Uysal, atlet Arda Saatçi, oyuncu Berkay Ateş ve Hülya Avşar da yer aldı.

Çekimlerin ardından sosyal medya hesabından set karelerini paylaşan Hülya Avşar, son olarak kamera arkası görüntülerini yayımladı.

"BEŞİKTAŞ DEYİNCE AKAN SULAR DURUR"

Avşar, "Beşiktaş deyince akan sular durur. Çekimler için Ayvalık'tan yola çıktım. Çocukluğumdan beri Beşiktaşlı olmamın ve kulübün Divan Kurulu Üyeliği'ni yürütmemin bunda büyük etkisi var. Yeni transferimiz için heyecanla gidiyorum, bakalım neler olacak" dedi.

"GÜZEL BİR ÇEKİM OLDU"

Paylaşımına eklediği notta sürecin oldukça keyifli geçtiğini belirten Avşar, Dusan Vlahovic hakkındaki izlenimlerini ise, "Güldük, eğlendik; güzel bir çekim oldu. Bu da kamera arkamız... Bu arada bir şey söyleyeyim, çok yakışıklı" ifadeleriyle aktardı.