Kripto para piyasasında son 24 saatte güçlü bir yükseliş yaşandı. TSİ 10.00 itibarıyla Bitcoin, 69 bin 690 dolar seviyesine çıkarak 70 bin dolara yaklaştı. CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin'in son 24 saatteki yükselişi yüzde 8,52 oldu. Bitcoin'in piyasa değeri yaklaşık 1,4 trilyon dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 54,36 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Ethereum'daki yükseliş ise Bitcoin'i geride bıraktı. Ethereum son 24 saatte yüzde 18,14 değer kazanarak 2 bin 256 dolar seviyesine çıktı. Ethereum'un piyasa değeri yaklaşık 272,36 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 34,14 milyar dolar oldu.

YÜKSELİŞTE HAZİNE ETKİSİ

Kripto paralardaki sert yükselişin arkasında ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil piyasasına yönelik hamlesi önemli rol oynadı.

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Hazine Bakanlığı, 9 Eylül'den itibaren uzun vadeli nominal kuponlu tahvillerde gerçekleştirdiği likidite destek amaçlı geri alımların büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını açıkladı.

10 yıl ve daha uzun vadeli tahvilleri kapsayan geri alımların operasyon başına 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkarılması planlanıyor. Kararın ardından ABD tahvil getirilerinde gerileme görülürken, finansal piyasalarda risk iştahı arttı. Bu gelişme Bitcoin başta olmak üzere riskli varlıklara yönelik talebi destekledi.

1,4 MİLYAR DOLARLIK POZİSYON SİLİNDİ

Yükselişin hızlanmasında kripto piyasasındaki kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi de etkili oldu.

Bitcoin'in yükselişiyle düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcıların pozisyonları zorunlu olarak kapatılırken, piyasada yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi. Bu durum fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi daha da hızlandırdı.

TRUMP'TAN CLARITY ACT ÇAĞRISI

Piyasadaki yükselişi destekleyen bir diğer gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para sektörüne ilişkin açıklamaları oldu.

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Trump, Beyaz Saray'da kripto sektörünün önde gelen yöneticileriyle düzenlenen etkinlikte Kongre'ye Clarity Act'in "adil bir versiyonunu" geçirmesi çağrısında bulundu.

Trump, "Şimdi Kongre'nin bir sonraki adımı atmasına ve Clarity Act'in adil bir versiyonunu geçirmesine ihtiyacımız var" dedi.

Toplantıya Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Robinhood CEO'su Vlad Tenev, Kraken eş CEO'su Arjun Sethi ve Intercontinental Exchange CEO'su Jeffrey Sprecher'ın yanı sıra SEC Başkanı Paul Atkins ve CFTC Başkanı Mike Selig de katıldı.

CLARITY ACT NE GETİRECEK?

Kripto sektörünün uzun süredir beklediği Clarity Act, dijital varlıkların hangi koşullarda menkul kıymet, hangi koşullarda emtia sayılacağını netleştirmeyi amaçlıyor.

Tasarı aynı zamanda kripto piyasasının hangi federal kurum tarafından denetleneceğine ilişkin yetki sınırlarını belirlemeyi hedefliyor.

Sektör temsilcileri, düzenlemenin yasalaşmasının ABD'deki kripto şirketleri açısından daha öngörülebilir bir hukuki zemin oluşturacağını savunuyor. Ancak tasarı Senato'da ilerlemekte zorlanıyor.

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SEC'DEN KRİPTO ŞİRKETLERİNE YENİ KOLAYLIK

Kripto piyasasındaki olumlu havayı destekleyen bir diğer gelişme de SEC'den geldi.

SEC, salı günü belirli token arzlarının menkul kıymet düzenlemelerinden muaf tutulmasını sağlayabilecek yeni kurallar önerdi. Böylece kripto şirketlerinin token ihraç ederek sermaye toplamasının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Bu gelişmeler, Trump yönetiminin kripto sektörüne daha destekleyici bir düzenleyici çerçeve oluşturma yönündeki politikalarının sürdüğü beklentisini güçlendirdi.

GÖZLER 70 BİN DOLARDA

Bitcoin'de 70 bin dolar seviyesi yeniden kritik eşik olarak öne çıkarken, Ethereum'da ise 2 bin 250 doların üzerindeki hareket dikkat çekiyor.

Piyasanın bundan sonraki seyrinde ABD'deki likidite koşulları, tahvil getirileri, kripto ETF'lerine yönelik para girişleri ve Clarity Act'in Kongre'deki geleceği yakından izlenecek.

Dünkü sert yükselişin ardından Bitcoin'in 70 bin dolara yaklaşması ve Ethereum'un yüzde 18'in üzerinde değer kazanması, ABD'den gelen likidite ve düzenleme adımlarının kripto piyasasında risk iştahını yeniden güçlendirdiğini gösterdi.