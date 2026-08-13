İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. NTV yayınında değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, Türkiye’nin yaklaşık 50 yıldır terörle mücadele ettiğini ve bu süreçte ağır ekonomik ve sosyal bedeller ödendiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti: “Türkiye, yaklaşık 50 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyor ve bu uğurda ağır bedeller ödedi. Yapılan hesaplamalara göre 2,3 trilyon dolardan bahsediliyor. Türkiye'nin belki de üretime, istihdama, refaha ve altyapıya harcaması gereken kaynaklar terörle mücadele sürecinde harcanmış, ülkenin enerjisi boşuna tüketilmiş oldu. İnşallah bu "Terörsüz Türkiye" yasasıyla beraber ülkemiz bu prangadan da kurtulmuş olacak ve böylece Türkiye başka bir seviyeye geçecek. Tabii işin bu aşamaya gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük emekleri ve gayretleri oldu. Kendisi 2024 yılında Malazgirt’te yaptığı konuşmada da iç cephenin tahkim edilmesinden bahsetmişti. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin Meclis açılışında DEM Partililerin sıralarına giderek tokalaşması ve sonrasında yaptığı açıklamalar bu süreci hızlandırdı. Nitekim bugün bambaşka bir noktaya geldik. Bu hafta başında söz konusu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıktı ve 467 gibi rekor bir oyla kabul edildi. Bu durum, partiler arasında güçlü bir konsensüs ve mutabakat olduğunu gösteriyor ki bu da ayrıca çok kıymetli. Siyasi partilerin büyük bir kısmı bu sürece destek vermiş oldu.”

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLARAK SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

Türkiye’nin çok önemli bir eşiğe geldiğini ifade eden Bakan Çiftçi, “Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin takipçilerinden biriyiz. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş da işin Meclis ayağını çok güzel yönetti. Yirmi bir toplantı yaptılar, bütün kesimleri dinlediler ve ortaya son derece güzel bir rapor hazırladılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a bu sürece vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Devlet adamlığını göstermiş oldu, Meclis ayağını çok iyi yönetti. Partilerin de uzlaşısıyla beraber kanun Meclisten geçmiş oldu.” dedi.

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Sürecin akamete uğramaması ve başarıya ulaşması için İçişleri Bakanlığı olarak dün Meclis Başkanı başkanlığında bir toplantı yaptıklarını ifade eden Bakan Çiftçi, “Kanunun geçmesiyle beraber GAMER Salonumuzda 81 il valimizin, il emniyet müdürlerimizin ve il jandarma komutanlarımızın katılımıyla bir toplantı düzenledik. Bundan sonra yol haritası ne olmalı? Valilerimizle, kaymakamlarımızla, emniyet müdürlerimizle, jandarmamızla sahada bize düşen görevler neler? gibi konuları ele aldık. Sürecin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için almamız gereken tedbirlere yönelik olarak Sayın TBMM Başkanımız kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Sürecin başından bugüne gelinceye kadar hangi aşamalardan geçtiğimizi detaylı bir şekilde anlattı, tecrübelerini paylaştı.” açıklamasında bulundu.

“TERÖR BİTME NOKTASINA GELDİ, 2 BİN 763 GÜVENLİK NOKTASINI KALDIRDIK”

Şu anda da teröre yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Çiftçi, “Terörle ilgili faaliyetlerimizi sonlandırmış değiliz. Örnek vermek gerekirse bu yıl içerisinde, yasa çıkmadan önce, Doğu ve Güneydoğu’ya gidenler bilirler, yolların kenarlarında güvenlik arama-kontrol noktaları vardı. Hatta bazıları yüksek duvarlarla ayrılmıştı. Mesela onlardan 2.763 tanesini kaldırdık, faaliyetlerine son verdik. Çünkü artık terör bitme noktasına geldi, bunlara ihtiyaç kalmadı. Onlar "terörlü Türkiye" döneminin uygulamalarıydı. Bunun yanı sıra kolluk kuvvetlerimiz, özellikle de jandarmamız sahada arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Bunun neticesinde tespit ettiğimiz barınak, mağara veya sığınakları imha ediyor ve ortadan kaldırıyoruz. Terör örgütüne yönelik ikna çalışmalarımız da devam ediyor.” dedi.

“AMEDSPOR – ERZURUMSPOR KARŞILAŞMASINI GENÇLİK VE SPOR BAKANIMIZLA BİRLİKTE İZLEYECEĞİZ”

Sürece yönelik Gençlik ve Spor Bakanıyla da iki defa toplantı yaptıklarını kaydeden Bakan Çiftçi, “Valilerimizle, emniyet müdürlerimizle, jandarma komutanlarımızla, il gençlik ve spor müdürlerimizle ve bakanlarımızla iki toplantı tertipledik. Birisi Süper Lig maçlarının oynanacağı illerimizle ilgiliydi, ikincisi ise tüm illerimizi kapsıyordu. Malum, yarın Süper Lig karşılaşmaları başlıyor. Pazar günü de Diyarbakır'da Amedspor ile Erzurumspor'un bir maçı var. Biz bu maçın —ve diğer maçların— iyi yönetildiği takdirde "Terörsüz Türkiye" amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz. Onun için Gençlik ve Spor Bakanımızla ilk maça beraber gitme kararı aldık. Maçı beraber izleyeceğiz. Orada da birlik ve beraberlik mesajları vereceğiz. İnşallah iyi bir başlangıç olur, öyle ümit ediyorum.” dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

10 yıldır aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanması ile ilgili de açıklama yapan Bakan Çiftçi, "PKK ile mücadele devam ediyor. Bu yasayla beraber onun da sona erdiğini hep beraber göreceğiz. Diğer terör örgütleri de var. FETÖ, DEAŞ, DHKP-C bunlardan bazıları. Burkay Karatepe'nin yakalanması önemli bir eşikti. 10 senedir aranıyordu. En son Afyonkarahisar'da bir toplantıya girdiğine ilişkin görüntüleri hepimiz izledik. Yüz tanıma sistemleri tarafından tespit edildi. O günden bu güne kadar Burkay Karatepe ile ilgili teknik ve fiziki takip başladı. Hem emniyet birimlerimiz hem de MİT dört ay beraberce bir çalışma yaptılar ve yakalanmış oldu.

37 kişilik suikast timinin yakalanmayan tek kişisiydi. Bunun da yakalanmasıyla beraber halka tamamlanmış oldu. Bu şunu da gösterdi, devletimiz hiçbir zaman unutmuyor. Devletin hafızasından kaçış yok. Biz suçluları aramaya, onları yakalamaya devam edeceğiz. Bu kişiye mutlaka yardım eden kişiler var. Kimlerle beraber bu işi yaptığı ortaya çıkarılacak. Bu açıdan önemli."